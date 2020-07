Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die National Hockey League hat den Re-Start ihrer Saison am 1. August bestätigt. Wie bereits berichtet ist die reguläre Saison abgebrochen worden. 24 Mannschaften, je zwölf pro Conference, steigen in die Stanley-Cup-Play-offs ein, während die Saison 2019/20 für die schlechtesten sieben Teams beendet ist. Gespielt wird in Toronto und Edmonton.

Alle Spiele der Eastern Conference werden in Toronto ausgetragen, die Western Conference versammelt sich in Edmonton. Die jeweils ersten Vier pro Conference spielen in einer Jeder-gegen-jeden-Runde ihre Play-off-Platzierung aus; für die erste reguläre Play-off-Runde sind sie bereits qualifiziert. Die Teams auf den jeweiligen Rängen fünf bis zwölf spielen eine Play-off-Qualifikationsrunde im Best-of-Five-Modus aus.

Der Spielplan (noch ohne Bullyzeiten):

Eastern Conderence (in Toronto):

Play-off-Qualifikation:

Pittsburgh Penguins (5.) – Montreal Canadiens (12.)

Samstag, 1. August: Canadiens – Penguins

Montag, 3. August: Canadiens – Penguins

Mittwoch, 5. August: Penguins – Canadiens

Freitag, 7. August: Penguins – Canadiens*

Samstag, 8. August: Canadiens – Penguins*

Carolina Hurricanes (6.) – New York Rangers (11.)

Samstag, 1. August: Rangers – Hurricanes

Montag, 3. August: Rangers – Hurricanes

Dienstag, 4. August: Hurricanes – Rangers

Donnerstag, 6. August: Hurricanes – Rangers*

Samstag, . August: Rangers – Hurricanes*

New York Islanders (7.) – Florida Panthers (10.)

Samstag, 1. August: Panthers – Islanders

Dienstag, 4. August: Panthers – Islanders

Mittwoch, 5. August: Islanders – Panthers

Freitag, 7. August: Islanders – Panthers*

Sonntag, 9. August: Panthers – Islanders*

Toronto Maple Leafs (8.) – Columbus Blue Jackets (9.)

Sonntag, 2. August: Blue Jackets – Maple Leafs

Dienstag, 4. August: Blue Jackets – Maple Leafs

Donnerstag, 6. August: Maple Leafs – Blue Jackets

Freitag, 7. August: Maple Leafs – Blue Jackets*

Sonntag, 9. August: Blue Jackets – Maple Leafs*

Platzierungsrunde 1-4:

Sonntag, 2. August: Philadelphia Flyers – Boston Bruins

Montag, 3. August: Washington Capitals – Tampa Bay Lightning

Mittwoch, 5. August: Tampa Bay Lightning – Boston Bruins

Donnerstag, 6. August: Washington Capitals – Philadelphia Flyers

Samstag, 8. August: Boston Bruins – Washington Capitals

Sonntag, 9. August: Philadelphia Flyers – Tampa Bay Lightning

Western Conference (in Edmonton):

Play-off-Qualifikation:

Edmonton Oilers (5.) – Chicago Blackhawks (12.)

Samstag, 1. August: Blackhawks – Oilers

Montag, 3. August: Blackhawks – Oilers

Mittwoch, 5. August: Oilers – Blackhawks

Freitag, 7. August: Oilers – Blackhawks*

Samstag, 8. August: Blackhawks – Oilers*

Nashville Predators (6.) – Arizona Coyotes (11.)

Sonntag, 2. August: Coyotes – Predators

Dienstag, 4. August: Coyotes – Predators

Mittwoch, 5. August Predators – Coyotes

Freitag, 7. August: Predators – Coyotes*

Sonntag, 9. August: Coyotes – Predators*

Vancouver Canucks (7.) – Minnesota Wild (10.)

Sonntag, 2. August: Wild – Canucks

Dienstag, 4. August: Wild – Canucks

Donnerstag, 6. August: Canucks – Wild

Freitag, 7. August: Canucks – Wild*

Sonntag, 9. August: Wild – Canucks*

Calgary Flames (8.) – Winnipeg Jets (9.)

Samstag, 1. August: Jets – Flames

Montag, 3. August: Jets – Flames

Tuedsay, 4. August: Flames – Jets

Donnerstag, 6. August: Flames – Jets*

Samstag, 8. August: Jets – Flames*

Platzierungsrunde 1-4:

Sonntag, 2. August: St. Louis Blues – Colorado Avalanche

Montag, 3. August: Dallas Stars – Vegas Golden Knights

Mittwoch, 5. August: Colorado Avalanche – Dallas Stars

Donnerstag, 6. August: Vegas Golden Knights – St. Louis Blues

Samstag, 8. August: Vegas Golden Knights – Colorado Avalanche

Sonntag, 9. August: Dallas Stars – St. Louis Blues

* = falls notwendig