Die Saison der National Hockey League soll am 13. Januar starten und 56 anstatt der üblichen 82 Vorrundenspiele umfassen. Die vorläufige Einigung wurde zwischen Spieler und Liga vereinbart.

Der stellvertretende Commissioner Bill Daly gab bekannt, dass die NHL am 13. Januar mit einem verkürzten Spielplan in die neue Saison starten will. Diese Planung ist allerdings zunächst vorläufig und muss erst noch von den Vorständen und kanadischen Gesundheitsbehörden abgesegnet werden. Die Vereinbarung sieht vor, dass die sieben Teams, die nicht an der Endrunde der abgelaufenen Saison teilnahmen bereits am 31. Dezember mit den Trainingscamps starten dürfen, während die restlichen 24 Vereine am 03. Januar ihre Trainingslager beziehen sollen. Die Planung sieht zudem vor, dass keine Vorbereitungsspiele erlaubt sind. Aufgrund der Corona-Pandemie bestehen Reisebeschränkungen an der kanadisch-amerikanischen Grenze. Deshalb sollen die sieben kanadischen Teams, zu denen auch die Edmonton Oilers mit den Nationalspielern Leon Draisaitl und Dominik Kahun gehören, in einer rein kanadischen Division nur Spiele untereinander austragen. Jedoch ist dies noch nicht sicher, da auch innerhalb der Provinzen verschärfte Regeln und Maßnahmen herrschen. Alternativ könnten die kanadischen Teams auch in die USA einreisen, dort verbleiben und ihre Spiele austragen. Die Endrunde der abgelaufenen Saison wurde in den beiden Hub-Cities Edmonton und Toronto in sogenannten „Bubbles“ durchgeführt.