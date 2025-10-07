ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
Gewinne eine NHL-Reise mit Hockeyweb & Interwetten nach New York!
Anzeige
DAZN übernimmt zur neuen Saison NHL.TV

NHL League Pass 25/26 in Deutschland kaufen

Lesedauer: 2 Minuten
Bild von HOCKEYWEB
HOCKEYWEB
Redaktion
Leon Draisaitl feiert zusammen mit seinem Teamkollegen den Siegtreffer in Spiel 4 zum 5:4 und den 2:2-Serienausgleich.
Leon Draisaitl feiert zusammen mit seinem Teamkollegen den Siegtreffer in Spiel 4 zum 5:4 und den 2:2-Serienausgleich. (Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Nathan Denette)

Mit der Partie zwischen dem amtierenden Stanley-Cup-Gewinner, den Florida Panthers und den Chicago Blackhawks, um Nationalspieler Lukas Reichel, beginnt am 7. Oktober die neue NHL Saison.

Anzeige

Das Spiel wird, wie jedes der neuen Saison, live auf DAZN/NHL.TV übertragen. Neben der regulären Saison werden auch die Stanley-Cup-Playoffs im Abonnement inklusive sein. Für Kunden, die bereits ein NHL.TV Abo besitzen, ändert sich durch die Übernahme von DAZN nichts.

Der League Pass kann sowohl monatlich als auch pro Saison bezahlt werden. Das Standard-Abo kostet im Monat 22,99 € und pro Saison wären das 119,99 €. Zusätzlich gibt es die Option auf ein Upgrade, für 27,99 € im Monat und 134,99 € in der Saison. Damit können die Spiele auf insgesamt fünf Geräten, an zwei Standorten gestreamt werden, statt auf nur zwei Geräten an einem Standort.

Beide Tarife sind über unseren Link erhältlich und können noch vor Saisonstart abgeschlossen werden.

Was ist alles im neuen NHL League Pass Abo-Modell inklusive?

Sowohl im Premium als auch im Standard Tarif sind alle 82 Spiele jedes Teams mit inbegriffen und zusätzlich besteht Zugriff auf jedes Spiel der Stanley-Cup-Playoffs, inklusive der Finalserie.

Die Spiele können in mehr als 200 Ländern gestreamt werden und anschließend sind nicht nur die zusammengefassten Highlights verfügbar, sondern auch das gesamte Spiel kann im Nachhinein in voller Länge oder als verkürzte Version abgerufen werden.

Im Premium Pass des neuen Abo-Modells können bis zu 4 Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm gezeigt werden, wobei sich der Benutzer frei zwischen den einzelnen Spielen entscheiden und so seine eigene Konferenz zusammenstellen kann. Im Premium Pass ist außerdem ein einmaliger 15 % Gutschein für den offiziellen NHL Shop enthalten.

Nutzen Sie jetzt die Chance und holen sich über NHL.TV bei DAZN den vollen Zugriff auf die neue NHL Saison!

NHL
Gewinne eine NHL-Reise mit Hockeyweb & Interwetten nach New York!
Anzeige
Bereit für den nächsten Faceoff? Im NHL Shop von Fanatics.de findest du alles, was echte Hockeyfans brauchen: Offiziell lizenzierte NHL Trikots und Fanbekleidung,
Anzeige
Weitere Artikel
Brad Marchand traf nach 88 Minuten für die Florida Panthers zum Serienausgleich.
NHL-Saisonstart: Meister Florida Panthers eröffnet 109. Spielzeit gegen Chicago Blackhawks
Connor McDavid feierte zum Ende der Hauptrunde ein gelungenes Comeback für die Oilers.
Connor McDavid bleibt zwei weitere Jahre bei den Edmonton Oilers
Cheftrainer Kris Knoblauch hat einen neuen Dreijahresvertrag mit den Edmonton Oilers bis zur Saison 2028/29 unterzeichnet.
Edmonton Oilers verlängern Vertrag mit Cheftrainer Kris Knoblauch
Mehr Artikel →
Top-Meldungen
Brad Marchand traf nach 88 Minuten für die Florida Panthers zum Serienausgleich.
NHL-Saisonstart: Meister Florida Panthers eröffnet 109. Spielzeit gegen Chicago Blackhawks
Connor McDavid feierte zum Ende der Hauptrunde ein gelungenes Comeback für die Oilers.
Connor McDavid bleibt zwei weitere Jahre bei den Edmonton Oilers
Bundestrainer Harold Kreis.
Ein wenig wie die Nations League: Neuer European Cup of Nations
Mehr Artikel →
Anzeige