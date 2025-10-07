DAZN übernimmt zur neuen Saison NHL.TV

NHL League Pass 25/26 in Deutschland kaufen

07.10.2025, 17:23 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Mit der Partie zwischen dem amtierenden Stanley-Cup-Gewinner, den Florida Panthers und den Chicago Blackhawks, um Nationalspieler Lukas Reichel, beginnt am 7. Oktober die neue NHL Saison.

Das Spiel wird, wie jedes der neuen Saison, live auf DAZN/NHL.TV übertragen. Neben der regulären Saison werden auch die Stanley-Cup-Playoffs im Abonnement inklusive sein. Für Kunden, die bereits ein NHL.TV Abo besitzen, ändert sich durch die Übernahme von DAZN nichts.

Der League Pass kann sowohl monatlich als auch pro Saison bezahlt werden. Das Standard-Abo kostet im Monat 22,99 € und pro Saison wären das 119,99 €. Zusätzlich gibt es die Option auf ein Upgrade, für 27,99 € im Monat und 134,99 € in der Saison. Damit können die Spiele auf insgesamt fünf Geräten, an zwei Standorten gestreamt werden, statt auf nur zwei Geräten an einem Standort.

Beide Tarife sind über unseren Link erhältlich und können noch vor Saisonstart abgeschlossen werden.

Was ist alles im neuen NHL League Pass Abo-Modell inklusive?

Sowohl im Premium als auch im Standard Tarif sind alle 82 Spiele jedes Teams mit inbegriffen und zusätzlich besteht Zugriff auf jedes Spiel der Stanley-Cup-Playoffs, inklusive der Finalserie.

Die Spiele können in mehr als 200 Ländern gestreamt werden und anschließend sind nicht nur die zusammengefassten Highlights verfügbar, sondern auch das gesamte Spiel kann im Nachhinein in voller Länge oder als verkürzte Version abgerufen werden.

Im Premium Pass des neuen Abo-Modells können bis zu 4 Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm gezeigt werden, wobei sich der Benutzer frei zwischen den einzelnen Spielen entscheiden und so seine eigene Konferenz zusammenstellen kann. Im Premium Pass ist außerdem ein einmaliger 15 % Gutschein für den offiziellen NHL Shop enthalten.

