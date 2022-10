Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Nashville Predators haben auch das zweite Saisonspiel im Rahmen der Global Series mit 3:2 gegen die San Jose Sharks um den deutschen Nationalspieler Nico Sturm gewonnen.

In der mit 17.023 Zuschauern ausverkauften Prager O2 Arena avancierte der Schweizer Nino Niederreiter beim 3:2-Erfolg der Predators gegen die San Jose Sharks mit zwei Treffern zum Matchwinner für Nashville. Dabei vermieste er mit seinen Saisontreffern Nummer zwei und drei den 26. Geburtstag seines Schweizer Nationalmannschafts-Kollegen Timo Meier im Dienste der Sharks. San Jose fand im Gegensatz zum ersten Spiel (1:4) besser in die Partie und ging in Überzahl durch Luke Kunin mit 1:0 in Führung.

Im zweiten Durchgang egalisierte Niederreiter, bevor Logan Couture nur zehn Sekunden später San Jose erneut in Front schoss. Doch die Predators hatten die passende Antwort parat und drehten die Partie noch im zweiten Drittel durch die Tore von Filip Forsberg und Niederreiter zum 3:2 nach 40 Minuten.

Im Schlussabschnitt erspielten sich die Sharks ein klares Chancenplus von 15:3-Torschüssen und drückten auf den Ausgleich. Aber der starke Preds-Torhüter Kevin Lankinen (31 Paraden) verhinderte ein weiteres Gegentor und sicherte Nashville so am Ende den knappen Sieg.

Der Augsburger Nico Sturm, der in der vergangenen Saison mit Colorado den Stanley Cup gewann, erhielt bei seinem neuen Arbeitgeber San Jose 11:19 Minuten Einsatzzeit und verzeichnete dabei je einen Torschuss und Check. Er stand davon 1:43 Minute in Unterzahl auf dem Eis und gewann fünf seiner sieben Bullys.

Beide Teams treten nun die Heimreise nach Nordamerika an und starten in der kommenden Woche dort jeweils mit einem Heimspiel. Die Nashville Predators empfangen am Donnerstag die Dallas Stars, während ein Tag später San Jose auf die Carolina Hurricanes trifft.