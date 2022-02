Lesedauer: ca. 1 Minute

Die NHL verkündet die Rückkehr der Global Series nach Europa. Pre-Season-Spiele sollen in Deutschland und der Schweiz stattfinden. In Tschechien und Finnland ist die Austragung von Hauptrunden-Partien geplant.

Im Rahmen des aktuell in Las Vegas stattfindenden All-Star-Weekends gab Ligaboss Gary Bettman am gestrigen Freitag die Rückkehr der NHL Global Series nach Europa für die kommende Saison bekannt. Noch keine Angaben wurden zu Spielorten, den teilnehmenden Teams und Terminen gemacht. Sicher ist allerdings, dass in der Schweiz und Deutschland Vorbereitungsspiele stattfinden werden. Tschechien und Finnland sollen den Zuschlag für Spiele der regulären Saison erhalten. „International zu spielen ist für uns selbstverständlich", sagte der stellvertretende NHL-Commissioner Bill Daly. „Wir hatten eine Dynamik in Bezug auf eine größere und regelmäßigere Präsenz von Spielen in Europa entwickelt. Da die Pandemie nachlässt und hoffentlich zur Normalität zurückkehrt, ist es nur sinnvoll, diese Bemühungen wieder aufzunehmen und voranzutreiben.“ Die letzte NHL-Partie in Europa fand am 9. November 2019 zwischen den Tampa Bay Lightning und Buffalo Sabres in Stockholm statt. Die Nashville Predators und Boston Bruins sollten in der Saison 2020-21 Vorbereitungsspiele in Mannheim und Bern und danach zwei Hauptrundenpartien in Prag austragen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden jedoch alle Partien der Global Series abgesagt.