In "Down Under" gelingt Arizonas Rookie Logan Cooley ein Traumtor

Lesedauer: ca. 1 Minute

Die NHL ist am vergangenen Wochenende mit zwei Partien zwischen den Arizona Coyotes und Los Angeles Kings im australischen Melbourne in die Testspielphase auf die kommende Saison gestartet.

In der berühmten Rod Laver Arena, eigentlich der Austragungsort der jährlich stattfindenden Australian Open im Tennis, gastierte die NHL am vergangenen Wochenende im Rahmen ihrer Global Series. Zweimal boten die Arizona Coyotes und Los Angeles Kings der ausverkauften Kulisse mit jeweils rund 13.200 Zuschauern ein Spektakel. Am Samstag siegten die Coyotes mit 5:3, bevor einen Tag später Los Angeles mit 3:2 die Oberhand behielt.

Ein besonderes Highlight gelang Debütant Logan Cooley, ausgewählt von Arizona im Draft 2022 an 3. Stelle, in der ersten Partie zum zwischenzeitlichen 4:1. Mit einer Drehung tanzte er zunächst einen Kings-Verteidiger aus, bevor er im Fallen den Puck sehenswert an einem weiteren Gegenspieler und Kings Goalie Phoenix Copley im Tor versenkte. Das Tor war in allen Social Media-Kanälen zu sehen und dürfte auch bereits vor dem offiziellen Saisonstart am 10. Oktober zu den Highlight-Toren des Jahres zählen.

Der einzige in Australien geborene Spieler, jedoch mit kanadischer Staatsbürgerschaft, war Kings-Angreifer Jordan Spence. In bislang 30 Spielen konnte der 22-Jährige neun Scorerpunkte für die Kalifornier verbuchen. Einziger australischer NHL-Spieler ist Nathan Walker, allerdings im walisischen Cardiff geboren, der aktuell für die St. Louis Blues aufläuft und für diese im vergangenen Jahr in 56 Partien zehn Scorerpunkte sammelte. Zuvor stand der 29-Jährige bereits für die Edmonton Oilers, die ihm zu seinem NHL-Debüt verhalfen, und die Washington Capitals auf dem Eis. Dabei verzeichnete er in insgesamt 111 Hauptrunden-Spielen 27 Punkte.



Für die beiden ersten NHL-Spiele in der südlichen Hemisphäre wurden in den vergangenen Wochen mit hohem logistischen Aufwand eigens Stadionteile nach Australien transportiert, um auch dort mehr Fans für die NHL gewinnen zu können. Nachdem beide Partien ausverkauft und die Fans begeistert waren, kann der erstmalige Auftritt in Australien als Erfolg verbucht werden. Die NHL hatte im Vorfeld der Partie angekündigt, die "Global Series" weiter ausbauen zu wollen - jedoch ohne konkrete Standorte zu nennen oder sich dazu zu äußern, ob es künftig mehr Hauptrunden- oder Vorbereitungsspiele sein sollen, die außerhalb Nordamerikas ausgetragen werden.