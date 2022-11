Lesedauer: ca. 1 Minute

In beiden Partien der letzten Nacht waren es jeweils finnische Stürmer, die herausstachen.

Mikko Rantanen, finnischer Stürmer des amtierenden Stanley Cup-Siegers Colorado Avalanche, gilt gemeinhin als ruhiger, bisweilen etwas unterkühlt wirkender Charakter – wie man sich dem gängigen Klischee nach einen Nordeuropäer eben so vorstellt. Bei der gestrigen Partie gegen die Columbus Blue Jackets war dies jedoch anders. Die Emotionen sprudelten geradezu aus ihm heraus: „Das war wirklich cool, so etwas hatte ich nicht erwartet. Ich fand das Publikum das ganze Spiel über großartig – ich war sehr glücklich. Ich war überrascht und hatte Gänsehaut.“

Aus nachvollziehbaren Gründen: Bei dem Spiel der NHL Global Series, das in Tampere stattfand, riefen in den Schlusssekunden die allermeisten der fast 13.000 Zuschauer seinen Namen. Denn Rantanen, der aus der Nähe von Turku stammt, hatte im Spiel einen Hattrick erzielt, noch dazu ein Tor vorbereitet und damit großen Anteil am 6:3-Sieg seiner Mannschaft gegen das Team aus Ohio.

Mit Artturi Lehtonen, Teamkollege und Jugendfreund Rantanens, und Patrick Laine auf Seiten der Blue Jackets standen weitere Lokalmatadore auf dem Eis. Laine traf zum 2:3-Zwischenstand (38.). Im Schlussdrittel glich Sean Kuraly aus, dann aber drehte der Meister auf. Mikko Rantanen mit seinem zweiten und Treffer Star-Verteidiger Cale Makar brachten den Avs wieder eine Zwei-Tore-Führung, ehe Mikko Rantanen auf Zuspiel von Nathan MacKinnon mit dem Empty Net Goal seinen Hattrick und den Sieg seiner Mannschaft perfekt machte. Es war der vierte in der Karriere des 26jährigen Finnen. Nathan MacKinnon erzielte vier Assists an diesem denkwürdigen Abend.

Auch im anderen Spiel des Abends erzielte ein Finne einen Hattrick, auch er hatte bei seinem dritten Treffer wenig Mühe, denn das Tor des Gegners war bereits verwaist. Sebastian Aho, gebürtig aus dem etwa 150 Kilometer südwestlich von Tampere gelegenen Rauma, erzielte ihn für seine Carolina Hurricanes bei ihrem Heimspiel gegen die Buffalo Sabres. Schon mehr als zwei Minuten vor dem Ende hatten die Gäste aus Buffalo ihren Torwart vom Eis genommen, um beim Stand von 2:4 aus ihrer Sicht nochmal alles zu riskieren. Das ging schief, Aho schob die Scheibe ins leere Tor.

In der Schlusssekunde kamen die Sabres in Überzahl noch zu einem weiteren Treffer durch Rasmus Dahlin, der ein Zuspiel von JJ Peterka per Direktschuss aus zentraler Position verwertete. Mehr als etwas Ergebniskosmetik war dieser Treffer aber nicht mehr. Nach 13 Spielen in seiner ersten vollen NHL-Saison steht der junge Deutsche damit nun bei beachtlichen sieben Scorerpunkten.