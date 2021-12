Keine Teilnahme der NHL-Spieler an Olympia 2022 in Peking

Lesedauer: ca. 1 Minute

Zahlreiche Coronafälle sorgen für insgesamt 50 Spielabsagen und die vorzeitige Weihnachtpause der NHL. Zudem hat dies zur Folge, dass die Olympischen Winterspiele ohne NHL-Stars stattfindet.

Die NHL gab bekannt, dass die geplante Weihnachtspause (24.-26. Dezember) aufgrund der zahlreichen Coronafälle bereits auf den 22. Dezember vorgezogen wird. Insgesamt wurden bis dato 50 Spiele abgesagt und die Trainingseinrichtungen dürfen frühestens ab dem 26. Dezember wieder geöffnet werden. Planmäßig würde der Spielbetrieb dann mit 14 Partien am 27. Dezember wieder aufgenommen werden. Mehreren Medienberichten zufolge, soll die National Hockey League aufgrund der vielen Spielabsagen und der strengen Quarantäne-Maßnahmen in China nun die Teilnahme der NHL-Spieler an den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking absagen. Eine offizielle Meldung der Liga ist noch ausstehend, wird aber in den kommenden Stunden erwartet. In der geplanten Olympiapause vom 04. bis 22. Februar 2022 sollen dann die abgesagten Partien nachgeholt werden, damit an dem Spielplan von 82 Spielen ohne Verzögerung festgehalten werden kann.

In der vergangenen Nacht fand lediglich das Spiel zwischen den Dallas Stars und Minnesota Wild um Nico Sturm statt. Die Texaner gewannen vor heimischer Kulisse mit 7:4 und bescherten den Gästen aus Minnesota die vierte Pleite in Folge. Der Augsburger Nico Sturm blieb in 13:22 Minuten ohne Torbeteiligung. Während für Dallas sieben verschiedene Akteure die Tore erzielten, war bei den Wild der 24-jährige Russe Kirill Kaprizov mit drei Scorerpunkten (ein Tor, zwei Vorlagen) bester Spieler auf dem Eis. Trotz der Niederlage bleibt Minnesota mit 40 Punkten Tabellenführer der Central Division.