Bei der Draft-Lotterie gewinnt die Franchise aus Manhattan den ersten Pick im Draft 2020. Die acht ausgeschiedenen Teams aus der Playoff-Qualifikation hatten eine Chance von 12,5 Prozent auf den Nummer eins-Pick.

Die New York Rangers haben das erste Zugrecht beim Draft 2020. Dies ergab die Draft Lotterie am Montag, nachdem am 26. Juni in der 1. Phase der Pick Nummer eins an einen Platzhalter ging. Alle acht eliminierten Teams aus der diesjährigen Playoff-Qualifikation hatten eine Chance von 12,5 Prozent die Lotterie zu gewinnen. In der ersten Phase, in der die Picks zwei bis acht festgelegt wurden, hatte dieser Platzhalter nur eine Chance von 2,5 Prozent auf diesen ersten Drafttpick. In dieser ersten Phase wurden neben den sieben Teams, die nicht für die Postseason qualifiziert waren, noch acht Platzhalter für die in der Qualifikation gescheiterten Teams gezogen. Die besten Chancen auf das erste Zugrecht hatten die Detroit Red Wings, die auf Platz vier zurückfielen. Ottawa landetet mit der zweitbesten Chance auf Rang drei und die Los Angeles Kings mit der drittbesten Chance kletterten auf den zweiten Platz. Neben den Rangers hatten die Florida Panthers, Pittsburgh Penguins, Minnesota Wild, Edmonton Oilers, Toronto Maple Leafs, Nashville Predators und Winnipeg Jets die Chance auf den ersten Pick, diese wurden nun mit den Zugrechten 9 bis 15 versehen, geordnet nach deren Punkteausbeute in der Vorrunde.

Aller Voraussicht nach werden die New York Rangers den 18-jährigen Alexis Lafranière im diesjährigen Draft, der am neunten und zehnten Oktober geplant ist, an erster Stelle auswählen. Der Linksflügel spielte in der abgelaufenen Saison für Rimouski Océanic in der kanadischen Juniorenliga QMJHL (Québec Major Junior Hockey League) und sammelte dort in 52 Partien 112 Scorerpunkte (35 Tore, 77 Vorlagen). Der Kanadier heimste die Jean Beliveau Trophy als bester Scorer der Quebec Major Junior Hockey League, die Paul Dumont Trophy als QMJHL Persönlichkeit des Jahres, die Michel Briere Trophy als wertvollster Spieler der QMJHL, den Canadian Hockey League Top Draft Prospect of the Year Award und den CHL Player of the Year Award ein. Neben Sidney Crosby, der ebenfalls für Rimouski spielte, ist Lafranière erst der zweite Spieler, der in zwei Spielzeiten hintereinander die Auszeichnung „CHL Player of the Year Award“ verliehen bekam. Bei der diesjährigen Junioren-Weltmeisterschaft beeindruckte Lafraniére für Kanada mit zehn Punkten (vier Tore, sechs Vorlagen) in fünf Spielen und hatte damit gehörigen Anteil am Weltmeistertitel. Im Anschluss wurde er zum wertvollsten Spieler des Turniers ausgezeichnet. Er landete im Abschlussranking des NHL Central Scoutings für nordamerikanische Spieler auf dem ersten Platz.Für die New York Rangers ist es erst das zwei Mal in der Vereinsgeschichte, dass sie an erster Stelle im Draft auswählen dürfen, nachdem im Jahre 1965 Angreifer Andre Veilleux gezogen wurde. Im Draft 2019 durfte New York den zweiten Pick ziehen und entschied sich für den Finnen Kaapo Kakko.