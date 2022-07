Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Arizona Coyotes haben sich für die beiden deutschen Youngsters Julian Lutz in der zweiten Runde an 43. Position und Maksymilian Szuber in Runde 6 an 163. Stelle des NHL-Drafts entschieden.

Nachdem am ersten Tag noch kein deutscher Spieler beim Draft in Montreal von einem NHL-Klub ausgewählt wurde, haben es nun am zweiten Tag gleich zwei Talente geschafft. Zunächst wurde der 18-jährige Julian Lutz in der zweiten Runde an 43. Stelle von den Arizona Coyotes ausgewählt. Der Außenstürmer schnupperte in der abgelaufenen Saison im Trikot des EHC Red Bull München erstmals DEL-Luft und scorte in 14 Partien ein Tor und zwei Vorlagen. Bei der U18-A-Weltmeisterschaft avancierte Lutz mit vier Punkten (zwei Tore, zwei Vorlagen) zum besten Scorer des deutschen Teams. Mit Maksymilian Szuber zogen die Arizona Coyotes in der 6. Runde an Position 163 noch einen weiteren deutschen Spieler, der ebenfalls beim EHC Red Bull München unter Vertrag steht. Der 19-jährige Verteidiger stand in der abgelaufenen Spielzeit in 35 DEL-Partien auf dem Eis und markierte dabei sieben Scorerpunkte (ein Tor, sechs Vorlagen).

Die weiteren deutschen Spieler Alexander Blank (Düsseldorf), Luca Hauf (Krefeld) und Roman Kechter (Nürnberg) gingen bei der Talentziehung leer aus.