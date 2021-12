Buffalo beruft John-Jason Peterka in NHL-Kader

Tampa Bay, Vegas und San Jose kommen mit Siegen aus der verlängerten Weihnachtspause. Die drei Spiele am Dienstag boten mit 33 Treffern ein Spektakel für die Fans.

Am Dienstag kehrte die National Hockey League aufgrund der zahlreichen Spielabsagen (ingesamt nun 80 Partien) mit nur drei Spielen aus der verlängerten Weihnachtspause zurück. Doch diese Spiele boten den Fans mit 33 Toren einen kurzweiligen Abend.

In der Neuauflage des Stanley Cup Finales zwischen den Tampa Bay Lightning und Montreal Canadiens erwarteten viele eine einseitige Partie. Doch Montreal bot als zweitschlechtestes Team der Liga dem Titelverteidiger und punktbestem Team erhebliche Gegenwehr. Bis kurz vor Ende führte der Außenseiter aus Kanada mit 4:3, bevor Corey Perry 20 Sekunden vor der Schlusssirene für Tampa ausglich. Nach nur 36 Sekunden in der Overtime bescherte Ondrej Palat den Zusatzpunkt für den Lightning. Mann des Spiels war Brayden Point, der zuvor 14 Spiele verletzungsbedingt passen musste und nun bei seinem Comeback mit zwei Toren und einem Assist für Tampa Bay glänzte.

Die Vegas Golden Knights gewannen ihren Gastauftritt bei den Los Angeles Kings mit 6:3. Jonathan Marchessault war mit zwei Toren und einer Vorlage der Matchwinner für die Golden Knights, die den sechsten Auswärtssieg in Folge feierten und die Tabellenführung in der Pacific Division festigten. Bei Los Angeles überholte Anze Kopitar mit seiner Vorlage Nummer 673 keinen geringeren als Wayne Gretzky (672 Vorlagen für die Kings) auf dem zweiten Platz der ewigen teaminternen Bestenliste der Vorlagengeber.

Das dritte Spiel das Tages bot mit 15 Toren einen wilden Schlagabtausch, den am Ende die San Jose Sharks mit 8:7 nach Penaltyschießen gegen die Arizona Coyotes gewannen. Dabei erzielte der Schweizer Verteidiger Janis Moser im Dienste der Coyotes seine ersten beiden NHL-Tore im erst dritten Einsatz seiner Karriere. San Jose lag bereits mit 7:5 in Führung bevor Arizona sich noch mit zwei späten Treffern (57. und 59. Minute) einen Punkt verdiente. Im Shootout sicherte dann Logan Couture den Sharks den Sieg. Punktbeste Spieler auf dem Eis waren die beiden Coyotes-Stürmer Lawson Crouse (zwei Tore, zwei Vorlagen) und Phil Kessel (vier Vorlagen).

Eine erfreuliche Nachricht gibt es aus deutscher Sicht: Die Buffalo Sabres beorderten den deutschen Nationalspieler John-Jason Peterka (ehemals EHC Red Bull München) aufgrund mehrerer Ausfälle des Stammpersonals in den NHL-Kader. Die Chancen stehen damit gut, dass der 19-jährige Stürmer am Mittwoch gegen die New Jersey Devils zu seinem NHL-Debüt kommen könnte. Bislang spielt Peterka bei AHL-Klub Rochester Americans mit 20 Scorerpunkten (vier Tore, 16 Assists) eine starke Saison.