Lesedauer: ca. 2 Minuten

Electronic Arts präsentiert mit NHL 22 den neuesten Ableger der Eishockey-Reihe und setzt dabei erstmals mit Frostbite-Engine und Superstar-X-Faktoren auf vielversprechende Verbesserungen.

Am Freitag hat das Warten auf den neuesten Ableger der NHL-Reihe von EA Sports ein Ende. Endlich können Fans der schnellsten Mannschaftssportart der Welt ihren reellen Stars, die bereits seit Dienstag wieder dem Puck hinterherjagen, auf den Konsolen nacheifern und auch mit der neuen Franchise Seattle Kraken um den Stanley Cup spielen. Auf dem Cover von NHL 22 ist Auston Matthews von den Toronto Maple Leafs, nach der Ausgabe von NHL 20 bereits zum zweiten Mal in kürzester Zeit. Der 24-jährige Amerikaner war in der vergangenen Saison mit 41 Toren NHL-Torschützenkönig.

Zu den größten Veränderungen gehören der Wechsel zur Frostbite-Engine und der Einsatz der Superstar-X-Faktoren. Die Frostbite-Engine feiert in EA Sports NHL ihr Debüt. Damit macht die Version einen großen Sprung nach vorne und sorgt so für enorme optische Verbesserungen auf aktuellen und Next-Gen-Konsolen, die das Spiel so noch realistischer machen. Hierzu gehören überarbeitete Spieler-Porträts, Outfit-Verbesserungen und Augenanimationen der Spieler. Für die Playstation 5 und Xbox Series X/S gibt es noch weitere Features wie eine realistischere Schlägerphysik und noch mehr Detailtreue. „Die Frostbite-Engine ermöglicht es uns, die Serie in die nächste Generation zu bringen", verkündete Clement Kwong, NHL-Chef-Producer bei EA. Somit zieht Electronic Arts bei NHL die logische Konsequenz, nachdem Fifa und Madden bereits seit vielen Jahren auf die erfolgreiche Frostbite-Engine setzen.

Eine weitere Neuigkeit sind die Superstar-X-Faktoren, bei denen die besten Spieler mit individuellen Fähigkeiten ausgestattet werden, die von ihrem Können auf dem echten Eis inspiriert sind. So erhält beispielsweise der deutsche Ausnahmekönner Leon Draisaitl mit seinem erstklassigen Passspiel die Fertigkeit „Tape to Tape“, die sich so im Spiel widerspiegelt. Die Superstar-X-Faktoren sind in insgesamt sechs Kategorien eingeteilt: Schüsse, Skating, Pässe, Eishockey-IQ, Verteidigung und Torhüter. Diese Fähigkeiten sollen auch in den Spielvarianten World of Chel, Be a Pro, Franchise und Hockey Ultimate Team (HUT) großen Einfluss haben. Eine weitere Verbesserung ist die Einbettung wichtige Spielstatistiken und interessanter Informationen visuell während des Spiels (AR). So soll der Spieler alle wichtigen Werte im Auge behalten können ohne das Spiel unterbrechen zu müssen. Bei den vielversprechenden Neuerungen dürfen sich die Konsolen-Fans auf den neuesten Ableger der NHL-Reihe freuen. Der Wechsel zur Frostbite-Engine und die Superstar-X-Faktoren geben dem Spiel völlig neue Eigenschaften und heben das Spiel auf ein neues Level.