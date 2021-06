Lesedauer: ca. 1 Minute

Bei den New York Rangers steht ab sofort der ehemalige Coach der Vegas Golden Knights hinter der Bande. Bei der WM in Riga führte er Kanada zum Weltmeistertitel.

Die New York Rangers stehen vor der Verpflichtung des 57-jährigen Gerard Gallant als neuen Head-Coach. Dies meldeten zuletzt mehre Medien, wobei eine offizielle Meldung von Vereinsseite noch ausstehend ist. Zuletzt coachte Gallant Team Kanada bei der WM in Riga und gewann trotz schwierigem Start den Weltmeistertitel. In der NHL stand Gallant zuletzt bei den Vegas Golden Knights hinter der Bande, die er von 2017 bis 2020 coachte. In deren Premierensaison 2017-18 führte er Vegas direkt in das Stanley Cup-Finale, welches mit 1:4 gegen die Washington Capitals verloren ging. In dieser Saison erhielt der Kanadier den Jack Adams Award als Trainer des Jahres verliehen. Mit Vegas hatte er eine Bilanz von 270-216-51 und wurde dort im Januar 2020 entlassen. Bis zu seinem diesjährigen Engagement als Head-Coach von Team Kanada legte er eine Pause ein. Weitere Stationen als Head-Coach in der NHL waren bislang die Columbus Blue Jackets und Florida Panthers. Als Spieler verbrachte Gallant 11 Spielzeiten in der NHL, sammelte dabei in 615 Spielen für die Detroit Red Wings und Tampa Bay Lightning 480 Scorerpunkte (211 Tore, 269 Vorlagen). Gallant löst seinen Vorgänger David Quinn ab, der die Blueshirts die vergangenen drei Spielzeiten bei deren Umbruch als Trainer betreute, das Team jedoch nicht in die Playoffs führen konnte.