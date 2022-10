Lesedauer: ca. 1 Minute

Nach den beiden Spielen der Global Series in Prag ist nun auch der Startschuss zur neuen Saison in Nordamerika gefallen. Die New York Rangers besiegten die Tampa Bay Lightning mit 3:1, während die Vegas Golden Knights mit 4:3 einen Last-Minute-Sieg bei den Los Angeles Kings feierten.

Zum NHL-Saisonauftakt in Nordamerika empfingen die New York Rangers in der Wiederauflage des letztjährigen Halbfinales die Tampa Bay Lightning und siegten mit 3:1. Vor 18.006 Zuschauern im ausverkauften Madison Square Garden avancierte der Schwede Mika Zibanejad mit zwei Toren zum Matchwinner für die Blueshirts. Nach einem torlosen ersten Abschnitt gelang Zibanejad in Unterzahl bei einem Konter per Rückhand das 1:0. Steven Stamkos glich dann bei einer 5-gegen-3-Überzahlsituation zum 1:1 für Tampa aus. Die erneute Führung stellte Zibanejad (46.) in Überzahl per Direktabnahme nach klasse Zuspiel von Artemi Panarin für New York wieder her. Die Vorentscheidung für die Rangers markierte dann Ex-Lightning Barclay Goodrow, der mit Tampa Bay noch im Jahre 2020 und 2021 den Stanley Cup gewann. Nach gutem Forechecking der Gastgeber fälschte Goodrow einen Schuss von Ryan Lindgren unhaltbar für Bolts-Goalie Andrei Vasilevskiy (36 Paraden) zum 3:1-Endstand ab. Im Duell der vielleicht besten Torhüter der Welt behielt sein Gegenüber Igor Shesterkin mit nur einem Gegentor bei 26 Schüssen und einer Fangquote von 96,2 Prozent im ersten Duell der Spielzeit die Oberhand.

Die Vegas Golden Knights feierten einen knappen 4:3-Erfolg bei den Los Angeles Kings. Dabei gelang Vegas-Stürmer Mark Stone erst 26 Sekunden vor Ende der Siegtreffer. Die Kings fanden besser in die Partie und führten nach den ersten 20 Minuten durch Gabriel Vilardi mit 1:0. Im Mitteldrittel egalisierte Vegas in Person von Jonathan Marchessault zum 1:1. Im spannenden Schlussabschnitt brachten jeweils Jack Eichel und William Karlsson die Golden Knights in Front, Adrian Kempe und Arthur Kaliyev glichen jeweils für LA aus. Als viele schon mit einer Verlängerung rechneten, vollendete Mark Stone nach einem Puckverlust der Kings in der neutralen Zone den Gegenangriff mit einem platzierten Schuss zum 4:3-Auswärtserfolg. Aufgrund der Spielanteile im dritten Drittel von 20:7-Schüssen verdienten sich die Gäste aus Las Vegas den späten Erfolg.

In der kommenden Nacht startet auch Leon Draisaitl mit den Edmonton Oilers zu Hause gegen die Vancouver Canucks und Torhüter Philipp Grubauer gastiert mit den Seattle Kraken bei den Anaheim Ducks. Aus kanadischer Sicht dürfte die Partie zwischen den beiden Rivalen Montreal Canadiens und Toronto Maple Leafs interessant werden.