Lesedauer: ca. 1 Minute

Obwohl New York nur einen Tag zur Regeneration hatte, gelang ein klarer Sieg gegen die Tampa Bay Lightning, die nach über einer Woche Pause etwas eingerostet wirkten.

Die New York Rangers haben Spiel 1 des Eastern Conference-Finales gegen die Tampa Bay Lightning im heimischen Madison Square Garden mit 6:2 gewonnen. Dabei profitierten die Blueshirts von einem frühen 2-gegen-1-Konter den Chris Kreider nach toller Vorarbeit durch Mika Zibanejad nach nur 71 Sekunden zum 1:0 vollendete. Doch in der achten Spielminute packte Steven Stamkos einen Hammer aus und versenkte den Puck im linken Winkel zum 1:1-Ausgleich. Die erneute Führung für New York gelang Frank Vatrano (28.) im zweiten Drittel zum 2:1, bevor Ondrej Palat nur 42 Sekunden später wieder egalisierte. Dann folgte der Auftritt der „Kid Line“ um Doppeltorschütze Filip Chytil (31. und 36.), Alexis Lafrenière und Kaapo Kakko, die den Blueshirts eine 4:2-Führung nach zwei Durchgängen bescherten. Die Vorentscheidung dann nur 30 Sekunden nach Wiederbeginn durch Artemi Panarin, der auf 5:2 stellte. Für den Schlusspunkt sorgte Mika Zibanejad, der das druckvolle Überzahlspiel der Rangers zum 6:2 ausnutzte. Im mit Spannung erwarteten Torhüterduell behielt Rangers-Schlussmann Igor Shesterkin (37 Paraden) in Spiel 1 klar die Oberhand gegen Lightning-Goalie Andrei Vasilevskiy, der bei 34 Schüssen sechs Mal hinter sich greifen musste. Spiel 2 der Best-of-seven-Serie findet am Freitag Abend (Ortszeit) erneut im Madison Square Garden statt.