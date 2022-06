Lesedauer: ca. 1 Minute

Die New York Rangers haben auch das zweite Heimspiel des Eastern Conference-Finales gegen Titelverteidiger Tampa Bay gewonnen. Die Edmonton Oilers müssen hingegen den ersten Sieg gegen Colorado einheimsen, um nicht vorentscheidend in Rückstand zu geraten.

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning hatte zuletzt im April 2019 zwei Playoff-Spiele in Folge verloren - nun sollte diese Serie im Eastern Conference-Finale bei den New York Rangers reißen. Zwar erwischten die Gäste aus dem sonnigen Florida den besseren Start und gingen bereits in der dritten Minute durch Nikita Kucherov in Überzahl mit 1:0 in Führung, doch Rangers-Anwerhspieler K‘Andre Miller (6.) glich nur wenig später im zweiten Versuch zum 1:1 aus. Noch im ersten Abschnitt brachte dann der finnische Youngster Kaapo Kakko die Manhattan-Blueshirts erstmals in der Partie in Front, nachdem er einen präzisen Pass von Adam Fox unhaltbar für Lightning-Goalie Andrei Vasilevskiy zum 2:1 abfälschte. Nach einem torlosen Mitteldrittel war es dann Mika Zibanejad (42.), der einen Puckverlust Tampas ausnutzte und zum 3:1 im linken Winkel versenkte. Der schwedische Angreifer baute damit seine Punkteserie auf sieben aufeinanderfolgende Spiele aus, in denen er elf Scorerpunkte (sechs Tore, fünf Vorlagen) beisteuerte. Kurz vor Ende sorgte Nicholas Paul (58.) mit seinem Anschlusstreffer nochmals Spannung, doch Rangers-Schlussmann Igor Shesterkin parierte mehrmals glänzend und hielt den 3:2-Sieg und die 2:0-Serienführung New Yorks fest. Tampa Bay steht nun bereits unter enormen Druck und muss in Spiel 3 einen Weg finden, um den ersten Sieg im Duell mit den Rangers einzufahren.

Ebenfalls unter Zugzwang stehen die Edmonton Oilers um den deutschen Superstar Leon Draisaitl im Duell mit den Colorado Avalanche. Die Kanadier müssen unbedingt Spiel 3 vor heimischer Kulisse gewinnen, um nicht bereits vorentscheidend mit 0:3 ins Hintertreffen zu geraten. Von den Oilers ist eine deutlichere Leistungssteigerung nötig, nachdem die ersten beiden Spielein Colorado mit 6:8 und 0:4 verloren gingen. Die Partie findet am Samstag Abend (Ortszeit) im Rogers Place von Edmonton statt.