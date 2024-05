Lesedauer: ca. 1 Minute

Die New York Rangers haben einen knappen 2:1-Erfolg in der Overtime gegen die Florida Panthers gefeiert und damit den 1:1-Serienausgleich hergestellt.

New York Rangers - Florida Panthers 2:1 n.V. (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Playoff-Stand: 1:1

Barclay Goodrow erzielte nach 14:01 Minuten in der Verlängerung den vielumjubelten Siegtreffer und avancierte so zum Matchwinner für die Rangers, die nach der 0:3-Auftaktniederlage den wichtigen 1:1-Ausgleich in der Halbfinal-Serie schafften. Der 31-jährige Kanadier zog mit viel Geschwindigkeit in die Angriffszone und bezwang Panthers-Goalie Sergei Bobrovsky mit einem gezielten Schuss in den Winkel. Für Goodrow war es bereits sein viertes Tor der laufenden Playoffs und der zweite Siegtreffer. Exakt so viele Treffer hat der Mittelstürmer in den vorherigen 80 Spielen der Hauptrunde erzielt, was seiner enorm wichtigen defensiven Rolle in der Checking-Line und in Unterzahl geschuldet ist.

„Jeder weiß, wie wichtig er für Team ist“, sagte Teamkollege Vincent Trocheck bei NHL.com über Goodrow. „Jeden Abend bringt er so viel Energie in unser Spiel. Wir setzen ihn in allen möglichen Situationen ein. In diesen Playoffs ist er für uns auf beiden Seiten des Eises herausragend.“

New York ging bereits in der fünften Minute durch Trocheck (ein Tor, eine Vorlage) in Führung, doch Carter Verhaege glich für die Gäste aus Florida noch im ersten Abschnitt in Überzahl zum 1:1 aus. Danach standen vor allem Rangers-Schlussmann Igor Shesterkin (26 Paraden) und Panthers-Torhüter Bobrovsky (28 Paraden) im Blickpunkt des Geschehens und verhinderten weitere Treffer.

Die Serie wechselt nun für zwei Spiele nach Florida, wo Spiel 3 am Sonntag (21:00 Uhr MEZ) stattfindet.