Lesedauer: ca. 1 Minute

Die New York Rangers stehen nach einem beeindruckenden 6:2-Auswärtssieg bei den Carolina Hurricanes im Stanley Cup-Halbfinale.

Die New York Rangers wollten in Spiel 7 der Playoff-Serie gegen die Carolina Hurricanes keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass sie mit dem ersten Auswärtserfolg der Serie in die nächste Runde einziehen wollen. Mit zwei frühen Überzahltoren durch Adam Fox (4.) und Chris Kreider (8.) stellten die Blueshirts die Weichen auf Sieg. Die heimischen Carolina Hurricanes verpassten es hingegen ihre zwei Powerplay-Situationen in zählbares umzumünzen. Immer wieder scheiterten sie auch an dem erneut starken Rangers-Schlussmann Igor Shesterkin. Gegen Ende des zweiten Abschnitts erhöhte Ryan Strome bei einem zwei-gegen-eins-Konter mit einem platzierten Schuss zum 3:0. Kurz zuvor verletzte sich Canes-Torhüter Antti Raanta bei einer Abwehraktion und musste durch den jungen Backup Pyotr Kochetkov ersetzt werden. Nach nur vier Minuten im dritten Drittel schloss Chris Kreider vorentscheidend per Alleingang sehenswert zum 4:0 ab. Auf den Anschlusstreffer von Vincent Trochek hatte Filip Chytil direkt die passende Antwort zum 5:1 parat. Max Domi, Sohn des ehemaligen Maple Leafs-Rauhbeins Tie Domi, verkürzte zwar erneut für die Hurricanes, doch Andrew Copp machte den Deckel per Empty Netter für die New Yorker zum 6:2-Endstand drauf. Die Rangers durften sich vor allem bei ihren Stars Igor Shesterkin (37 Paraden), Chris Kreider (2 Tore), Mika Zibanejad (drei Vorlagen) und Adam Fox (ein Tor, eine Vorlage) bedanken, die zum richtigen Zeitpunkt die Zügel in die Hand nahmen. Aber auch die Effektivität und Kaltschnäuzigkeit in der Offensive und 25 geblockte Schüsse in der eigenen Zone machten den Unterschied in Spiel 7 aus. Nachdem die Rangers bereits in der ersten Runde nach 1:3-Rückstand gegen die Pittsburgh Penguins noch die Serie mit 4:3 für sich entschieden, drehten sie auch die Serie gegen Carolina nach 2:3-Rückstand noch mit zwei Siegen zum 4:3. Damit trifft New York ab Mittwoch (Ortszeit) auf Titelverteidiger Tampa Bay Lightning und beginnt dank Heimrecht mit zwei Spielen im Madison Square Garden. Während die Rangers nur einen Tag zur Regeneration haben, konnte sich Tampa Bay hingegen nach dem 4:0-Sweep gegen die Florida Panthers eine knappe Woche Pause gönnen. Es bleibt abzuwarten welches Team mit diesen völlig unterschiedlichen Voraussetzungen besser zurechtkommt. Während Tampa Bay um den Titel-Hattrick kämpft, darf sich New York weiter Hoffnungen auf den ersten Meistertitel seit 1994 machen.