Lesedauer: ca. 3 Minuten

Leon Draisaitl erzielt ein Tor und gibt vier Assists, Nico Sturm verzeichnet bei der OT-Niederlage der Sharks den ersten Assist dieser Saison.

Der 7:4-Heimsieg der Edmonton Oilers gegen die Nashville Predators lieferte wieder einmal die ganz große Show der beiden Superstars Leon Draisaitl und Connor McDavid. Zusammen erzielten die beiden neun Punkte. Draisaitl traf einmal selbst zum wichtigen 6:3-Zwischenstand und bereitete vier weitere Treffer vor. Zwei davon legte er Evander Kane auf, der mit seinem Doppelpack den etwas unglücklichen Führungstreffer der Predators nach nur 34 Sekunden in eine Führung für die Oilers verwandelte. Mit dem Treffer ins leere Tor der Preds zum 7:4-Endstand komplettierte er den fünften Hattrick seiner Karriere - ebenfalls auf Zuspiel von Leon Draisaitl, der auch selbst hätte abschließen, aber seinem Sturmkollegen Kane den Platz im Rampenlicht gönnte.

Beim 4:3-Heimsieg des amtierenden Vizemeisters Tampa Bay Lightning gegen die Ottawa Senators stand einmal mehr Nikita Kucherov im Blickpunkt: Zweieinhalb Minuten vor dem Ende traf er beim Stand von 3:3 per Direktschuss vom rechten Bullykreis nach einem präzisen Querpass von Michail Sergachev und entschied damit diese enge Partie. Tim Stützle im Trikot der Sens blieb dabei ohne Punkte und ging mit einem Wert von -2 aus dem Spiel. Die Effizienz der Senators kann sich durchaus sehen lassen: Mit nur 15 Torschüssen erzielten sie ihre drei Treffer. Dass der Sieg nicht deutlicher ausfiel, lag auch am außergewöhnlich schwachen Powerplay der Bolts: Nur einen von acht Versuchen konnten sie in ein Tor ummünzen.

Nico Sturm hat bei der 5:6-Heimniederlage seiner San Jose Sharks nach Verlängerung gegen die Anaheim Ducks nach fünf Saisontoren nun auch seinen ersten Assist dieser Spielzeit erzielt. Mit einem Doppelschlag innerhalb von nur 23 Sekunden drehte Star-Verteidiger Erik Karlsson die Partie (7.) nach dem frühen Rückstand durch das Tor von Adam Henrique (6.). Karlssons zweiten Treffer bereitete Nico Sturm vor, als er die Scheibe hinter dem Ducks-Gehäuse eroberte, an die blaue Linie passte und so den Grundstein für Karlssons Treffer legte.

In einem packenden Spiel, in dessen Verlauf die Gäste aus Anaheim viermal in Führung gingen, war es schließlich auch der Schwede in Diensten der Sharks, der gut zwei Minuten vor dem Ende - bereits mit dem sechsten Feldspieler auf dem Eis - den Ausgleich erzielte und mit dem ersten Hattrick seiner NHL-Karriere im 850. Spiel den Gastgebern einen Punkt sicherte. Den zweiten holten sich die Ducks durch den Treffer von Troy Terry im entscheidenden Schusswettbewerb.

Ebenfalls 5:6 aus Sicht der Heimmannschaft, ebenfalls nach Zusatzschicht, hieß es in Pittsburgh, wo die Penguins auf eigenem Eis gegen die Boston Bruins unterlagen. Letztere sind mit neun Saisonsiegen bei nur einer Niederlage das derzeit heißeste Team der Liga. Im Mittelabschnitt sahen jedoch die Penguins schon wie der sichere Sieger aus: Innerhalb von drei Minuten stellten sie durch Josh Archibald, Bryan Rust und Richard Rackell von 2:2 auf 5:2 - konnten diesen Vorsprung aber nicht ins Ziel bringen. Auch hier fiel der Ausgleich erst in der Schlussphase, als Boston seinen Torwart vom Feld genommen hatte.

Bostons Hampus Lindholm entschied schließlich das Spiel in der Verlängerung, als er nach einem Bullygewinn von Patrice Bergeron aus der eigenen Zone über das gesamte Feld marschierte und mit einem perfekten Handgelenkschuss in den rechten oberen Torwinkel aus Sicht des Schützen den nicht mehr für möglich gehaltenen Comeback-Sieg der Gäste aus Massachusetts komplettierte.

Die weiteren Spiele der vergangenen Nacht im Überblick:



New York Rangers - Philadelphia Flyers 1:0 (OT)

Washington Capitals - Vegas Golden Knights 2:3 (OT)

Minnesota Wild - Montreal Canadiens 4:1

Chicago Blackhawks - New York Islanders 1:3

Dallas Stars - Los Angeles Kings 5:2

Calgary Flames - Seattle Kraken 4:5

Arizona Coyotes - Florida Panthers 3:1

Vancouver Canucks - New Jersey Devils 2:5