Die Chicago Blackhawks haben Lukas Reichel mit einem neuen Zweijahresvertrag ausgestattet. Er soll zudem die deutsche Nationalmannschaft bei der WM in Tschechien verstärken.

Die Chicago Blackhawks gaben heute bekannt, dass sie sich mit dem deutschen Nationalstürmer Lukas Reichel auf einen Zweijahresvertrag geeinigt haben. Der Vertrag läuft bis zur Saison 2025/26 und ist mit einem jährlichen Gehalt von 1,2 Millionen US-Dollar dotiert.

Weiter berichtet der NHL-Club auf seiner Website, dass Reichel für Deutschland bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2024 in Tschechien antreten soll. Die Gespräche über die Teilnahme sollen laufen.

Der 21-jährige erzielte in der abgelaufenen Saison in 65 Hauptrunden-Spielen für die Blackhawks 16 Punkte (fünf Tore, elf Vorlagen) und erreichte damit Karrierebestwerte bei gespielten Spielen, Assists und Punkten. Er beendete die Saison mit den Rockford IceHogs der American Hockey League (AHL) und erzielte in zehn Partien der regulären Saison acht Punkte (ein Tor, sieben Vorlagen). Zudem markierte er noch vier Punkte (zwei Tore, zwei Vorlagen) in vier Calder Cup-Playoff-Spielen und belegte damit den ersten Platz unter allen Rockford-Spielern bei den Toren und den zweiten Rang bei den Punkten.

Der 1,83 m große und 77 kg schwere Stürmer sammelte in insgesamt 99 NHL-Spielen mit Chicago 32 Scorerpunkte (zwölf Tore, 20 Vorlagen). Der gebürtige Nürnberger spielte bislang in 121 regulären AHL-Saisonspielen für die IceHogs und verzeichnete dabei 116 Punkte (42 Tore, 74 Vorlagen). Außerdem hat er in 14 Playoff-Partien mit Rockford sieben Punkte (fünf Tore, zwei Vorlagen) erzielt. In der Saison 2021–22 erzielte Reichel AHL-Karrierebestwerte bei gespielten Spielen (56), Toren (21), Assists (36) und Punkten (57). Er vertrat die IceHogs auch beim AHL All-Star Classic 2023 in Laval, Quebec.

Reichel hat Deutschland zweimal bei den IIHF-Weltmeisterschaften 2020 und 2021 vertreten und dabei in insgesamt 13 Spielen elf Punkte (vier Tore, sieben Vorlagen) erzielt. Reichel wurde von den Blackhawks in der ersten Runde an 17. Stelle des NHL-Drafts 2020 gedraftet.