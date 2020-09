Lesedauer: ca. 1 Minute

Die New York Islanders haben das vorzeitige Playoff-Aus mit einem 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen Tampa Bay abgewendet. Torhüter Semyon Varlamov und Jordan Eberle sind die Matchwinner.

Tampa Bay Lightning - New York Islanders 1:2 n.V.

Play-off-Stand: 3:2

Backup-Goalie Thomas Greiss, der erneut nur von der Bank aus zuschauen durfte, konnte den zweiten Sieg seiner Islanders im Conference Finale bejubeln. Jordan Eberle gelang in der zweiten Verlängerung nach insgesamt 92:30 Minuten Spielzeit der Siegtreffer zum 2:1. Lightning-Verteidiger Kevin Shattenkirk verunglückte ein Schussversuch an der blauen Linie, Anders Lee schnappte sich die Scheibe und leitete einen zwei-gegen-eins-Konter ein, bei dem er einen mustergültigen Pass auf Jordan Eberle spielte und dieser per Direktabnahme zum Game-Winner abschloss.





„Unsere Jungs haben nicht nachgelassen“, lobte Islanders-Coach Barry Trotz. „Sie haben sich einfach weiter geschunden. Es ist keine Frage, dass wir daraus Energie gewinnen können.“ Zuvor stand es nach 60 Minuten durch Tore von Islanders-Defender Ryan Pulock (16.) und Lightning-Abwehrspieler Victor Hedmann (24.) 1:1. Dieser sprach nach dem Spiel: „Ich weiß, wie dieses Team auf Rückschläge reagiert. Viele von uns in der Kabine haben das schon einmal durchgemacht. Es gibt viele Höhen und Tiefen in den Playoffs. Es spielt keine Rolle mehr, ob man gewonnen oder verloren hat. Man muss sich auf das nächste Spiel konzentrieren. Nur so kann man einen Playoff-Run überstehen." Einen Bärendienst erwies Anthony Beauvillier den New Yorkern, als er kurz vor Schluss wegen hohen Stocks für vier Minuten auf die Strafbank wanderte. Allerdings spielten die Islanders ein starkes Penalty Killing und ließen Tampa Bay, das wieder auf Topscorer Brayden Point verzichten musste, nur zu zwei Schussversuchen kommen. In der zweiten Verlängerung hatte Nikita Kucherov den Siegtreffer auf dem Schläger, doch scheiterte er in aussichtsreicher Position am Pfosten. Besser machten es dann die Mannen aus Long Island, als sie dank Jordan Eberle zum 2:3 in der Playoff-Serie verkürzten und so am kommenden Donnerstag die Chance haben auszugleichen. Obwohl Tampa mehr Spielanteile hatte (Schussverhältnis 37:24), ließ sich Islanders-Goalie Semyon Varlamov (36 Paraden, 97,3% Fangquote) nur einmal bezwingen und avancierte so zum Matchwinner. Besonders auffällig in diesem Spiel war das Verhältnis der Checks (75:70 für die Islanders), welches die Intensität des Spiels widerspiegelt. Es war das erste Mal in den diesjährigen Playoffs, dass Tampa Bay in der Overtime nach zuvor fünf Siegen nicht als Sieger vom Eis geht.



Tore:

0:1 Ryan Pulock (Leddy / Barzal) 15:41 (PPG)

1:1 Victor Hedman (Coleman / Schenn) 24:00

1:2 Jordan Eberle (Lee) 92:30 2OT