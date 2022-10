Lesedauer: ca. 1 Minute

Sharks-Stürmer Tomas Hertl erfüllte sich bei der 1:4-Niederlage einen Kindheitstraum.

Nach gut achteinhalb Minuten wurde die Statik der Prager Arena auf eine harte Probe gestellt: Tomas Hertl, tschechischer Angreifer in Diensten der Sharks und geboren in der Hauptstadt, schlenzte die Scheibe, die irgendwie den Weg durch Freund und Feind hindurch zu ihm fand, Sekunden nach einem abgelaufenen Powerplay aus kurzer Distanz ins Tor der Nashville Predators. Einen Wimpernschlag später herrschte kollektive Extase - Tomas Hertl, als Junior einige Jahre bei Slaivia Prag aktiv, wurde von den mehr als 16.000 Fans frenetisch gefeiert. Und die Sharks freuten sich über den Ausgleichstreffer, mit dem sie die frühe Führung der Preds durch das erste Tor dieser NHL-Spielzeit egalisierten. Erzielt hatte es nach nur 61 Sekunden Nashvilles Flügelstürmer Kiefer Sherwood, der nach einem geblockten Schlagschuss von Mattias Ekholm abstaubte.



Eeli Tolvanen und Nino Niederreiter bei seiner Premiere im Trikot der Predators erhöhten im MItteldrittel auf 3:1, Matt Duchene machte in der Schlussminute mit dem Treffer ins leere Tor der Sharks den Sieg perfekt. Das Team aus der Country-Metropole nutzte seine Chancen effizienter und konnte sich in den entscheidenden Momenten auch auf seinen Torwart Juuse Saros verlassen, der 30 von 31 Schüssen der Sharks-Offensive abwehrte. Nico Sturm verzeichntete in seinem ersten Pflichtspiel für die Sharks in gut elf Minuten Eiszeit einen geblockten Schuss.



Die Geschichte des Spiels aber schrieb Tomas Hertl, der nach der Partie von einem "ganz besonderen Moment" und einem erfüllten Kindheitstraum sprach. Sein Kapitän Logan Couture sagte: "Wir wussten, was das Spiel ihm bedeutet. Deswegen hätten wir es auch gerne für ihn gewonnen. Aber so freuen wir uns zumindest für ihn, dass er das Tor erzielt hat." Aus Sicht der Sharks - und aus der von Tomas Hertl - könnte es heute am Abend vermutlich gerne andersrum laufen: Kein Tor für Hertl, aber dafür ein Sieg im Rückspiel gegen die Preds. Los geht es um 20 Uhr, wieder in der Prager Arena.