Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Washington Capitals beenden die Punkteserie der Los Angeles Kings von acht Spielen. Chicago gewinnt auch das vierte Spiel hintereinander unter der Regie des neuen Trainers Dave King und Colorado beschert den Vancouver Canucks die fünfte Pleite in Folge.

Die Chicago Blackhawks gewannen ihre Auswärtspartie bei den Seattle Kraken mit 4:2. Damit bleiben die Mannen aus dem US-Bundesstaat Illinois auch nach dem vierten Spiel unter der Regie von Trainer Derek King ungeschlagen. Matchwinner war Hawks-Keeper Marc-Andre Fleury, der mit 31 teils spektakulären Paraden die Kraken zur Verzweiflung trieb. Sein Gegenüber Philipp Grubauer (15 Saves) konnte bei den ersten drei Gegentoren gegen Seth Jones (16.), Alex DeBrincat (23.) und Patrick Kane (46.) nichts ausrichten. Seattle kam durch die Treffer von Jared McCann (55.) und Yanni Gourde (59.), als Grubauer bereits den Kasten zugunsten eines sechsten Feldspielers geräumt hatte, spät nochmals ins Spiel zurück. Doch Jake McCabe zerstörte mit seinem Treffer ins leere Tor zum 4:2 die Hoffnung der Kraken auf eine erfolgreiche Aufholjagd. Damit verlor die neue Franchise das zwölfte Spiel bei nur vier Siegen und liegt auf dem letzten Rang der Pacific Division. Chicago kämpft hingegen um den Anschluss an das Mittelfeld der Central Division.

Die Los Angeles Kings um Co-Trainer Marco Sturm blieben erstmals seit acht Spielen ohne Punkt. Beim 0:2 gegen die Washington Capitals erwies sich deren Torhüter Ilya Samsonov als Spielverderber. Der Russe hielt alle 34 Schüsse und verdiente sich so seinen fünften Karriere-Shutout. Lange Zeit stand es in der ausgeglichenen Partie 0:0. Erst in der 57. Minute brachte Garnet Hathaway die Gäste aus der Hauptstadt in Führung, bevor er auch per Empty-Netter (59.) den Endstand besorgte.

Drei Überzahltore und Nazem Kadri (ein Tor, zwei Vorlagen) waren die Erfolgsfaktoren für den 4:2-Sieg der Colorado Avalanche gegen die Vancouver Canucks. Zwar konnte Vancouver zu Beginn des letzten Drittels mit 2:1 in Führung gehen, doch dann leisteten sie sich direkt im Anschluss zwei verhängnisvolle Strafzeiten kurz hintereinander. Nazem Kadri und Cale Makar nutzten diese Gelegenheit und drehten in Überzahl den Rückstand innerhalb von 53 Sekunden in ein 3:2. Gabriel Landeskog setzte dann per Empty-Net-Tor den Schlusspunkt.