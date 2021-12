Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Edmonton Oilers kassieren drei Unterzahltore nach einer Matchstrafe gegen Connor McDavid und verlieren so die Auswärtspartie bei den Los Angeles Kings. Tampa Bay feiert hohen Sieg gegen Philadelphia und die New York Islanders verlieren zum elfen Mal in Folge.

Superstar Connor McDavid erwies den Edmonton Oilers einen Bärendienst, als er in der 54. Minute beim Stande von 1:2 für einen Bandencheck gegen Kings-Verteidiger Drew Doughty eine Matchstrafe kassierte. In dem anschließenden fünfminütigen Überzahlspiel entschieden die Los Angeles Kings mit drei Powerplaytoren innerhalb von 2:19 Minuten die Partie zum 5:1. Beste Spieler auf Seiten der Kings, bei denen der ehemalige Bundestrainer Marco Sturm als Assistenzcoach hinter Bande steht, waren Drew Doughty (ein Tor, zwei Vorlagen) und Doppeltorschütze Adrian Kempe. Leon Draisaitl blieb mit nur einem Torschuss in 20:16 Minuten unauffällig. Jedoch ist der 26-jährige Kölner weiter bester Punktesammler (43 Punkte) und Torjäger (21 Tore) der Liga. Die Kanadier verloren zum zweiten Mal hintereinander, bleiben jedoch mit 32 Punkten (2. Platz) in der Spitzengruppe der Pacific Division. Los Angeles kämpft hingegen nach dem zehnten Saisonsieg mit 24 Punkten um einen Wildcard-Platz.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge gingen die New York Islanders nach der 2:3-Shootout-Niederlage gegen die Chicago Blackhawks vom Eis. Zum einen rettete Noah Dobson mit seinem ersten Saisontreffer zum 2:2 den Islanders vier Sekunden vor Ende einen Punkt, zum anderen hagelte es aber am Ende die elfte Pleite hintereinander. Hawks-Torhüter Marc-Andre Fleury (22 Paraden) hielt alle drei Penalties der Islanders und verdiente sich so seinen 499. Karrieresieg. Damit ist er nur noch einen Sieg von Nummer 500 entfernt und würde diese Schallmauer nach Martin Brodeur (691) und Patrick Roy (551) erst als dritter Goalie durchbrechen. Patrick Kane traf als einziger Schütze im Shootout und sicherte so Chicago den achten Sieg in der zwölften Partie unter der Regie von Interimstrainer Derek King.

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning feierte ein 7:1 gegen die Philadelphia Flyers. Trotz der sieben Tore wurde Tampas Torhüter Brian Elliott mit 38 gehaltenen Schüssen zum besten Spieler ausgezeichnet. Corey Perry, Ryan McDonagh, Ross Colton und Victor Hedman sammelten jeweils drei Scorerpunkte. Philadelphia zog nach der achten Niederlage in Folge am heutigen Montag die Reißleine und beurlaubte Trainer Alain Vigneault, der im dritten Jahr als Coach der Flyers hinter der Bande stand. Nachfolger wird Mike Yeo, der in den vergangenen drei Spielzeiten als Assistenztrainer der Flyers fungierte.

Auch die Vancouver Canucks reagierten auf den schwachen Saisonstart mit nur acht Siegen aus 25 Spielen und trennten sich von Trainer Travis Green und General Manager Jim Benning. Den Trainerposten übernimmt Bruce Boudreau, der zuletzt bei den Minnesota Wild bis 2020 Coach war. Insgesamt bringt Boudreau knapp tausend Spiele Erfahrung aus 14 Spielzeiten mit, in denen er noch Coach der Washington Capitals (2007-2011) und Anaheim Ducks (2011-2016) war. Im Jahre 2008 wurde er mit dem Jack Adams Award für den besten Trainer ausgezeichnet. Neuer General Manager wird Stan Smyl, der in seiner gesamten Spielerkarriere in 896 Partien für die Canucks auf dem Eis stand und 673 Scorerpunkte (262 Tore, 411 Vorlagen) verzeichnete.

Die weiteren Ergebnisse vom Sonntag, 05.12.2021 in der Übersicht:

Columbus Blue Jackets - San Jose Sharks 6:4

Winnipeg Jets - Toronto Maple Leafs 6:3

Vegas Golden Knights - Calgary Flames 3:2