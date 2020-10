Lesedauer: ca. 2 Minuten

Er war einer der weltbesten, für eine Zeit sicher der weltbeste Eishockeykeeper – und stand in der NHL nur für die New York Rangers auf dem Eis. Doch die Wege werden sich nun trennen.

Henrik Lundqvist hatte am 4. Dezember 2013 einen Sieben-Jahres-Vertrag über gesamt 59,5 Mio. Dollar, Laufzeit ab August 2014, unterschrieben und jetzt, ein Jahr vor Ablauf kündigte er seinen Vertrag vorzeitig. Ob Lundqvist den Verein wechselt oder endgültig die Karriere beendet, steht noch nicht fest. Sicherlich wird es Interessenten geben, die den Schweden trotz seiner 38 Jahre gerne unter Vertrag haben würden.



Als Nummer 205 an die Spitze der NHL

Geboren am 2. März 1982 in Äre, einem kleinen Ort fast an der norwegischen Grenze (170 Km entfernt von Trondheim) in Mittelschweden, gewann er seine ersten Erkenntnisse im schwedischen Nationalsport in Järpen. Von dort zog es ihn in die Jugendorganisation des bekannten Erstligisten Rögle BK. Bald tauchten die ersten NHL-Scouts auf der Tribüne auf. Einer von ihnen war Christer Rockström. Über ihn kam Lundqvist in den Draft 2000. Als Nummer 1 ging ein gewisser Rick diPietro zu den Islanders, mit Brent Kahn ein weiterer Keeper als Nummer 9 (1 NHL Spiel) nach Calgary und schließlich, als Nr. 205 entschieden sich die New York Rangers in der siebten Draftrunde für den jungen Schweden. Erst im Jahr 2005 lief er für die New York Rangers auf.



Die damalige Nummer Eins der Rangers, Kevin Weekes, erinnert sich: „Er war von Anfang unglaublich. Mit einer bemerkenswerten Selbstsicherheit wusste er in jeder Situation instinktiv das richtige Mittel.“ Bereits im ersten Monat schrieb Lundqvist Geschichte, als es ihm gelang, als erster Rangers-Rookie seit 1985 ein Shutout zu erreichen. Lundqvist zog an Weekes vorbei und spielte als Nr. 1-Goalie für die Rangers bis 2019. Danach änderten sich die Vorzeichen, die jetzt zum vorzeitigen Vertragsende führten. Einmal näherte sich Lundqvist der 40 Jahre-Marke und zum anderen machten ihm zwei 24jährige Russen den Status streitig. Nach der vorletzten Saison schien es, als ob Alexander Georgiev das Rennen machen würde, aber in der letzten Spielzeit holte Igor Shestyorkin stark auf und vermutlich werden beide die Rangers in der Saison 2020/21 auf das Eis führen.



Für die Rangers, die kurz vor dem Abschied von Lundqvist bekanntgaben, dass auch Marc Staal wechselt – er spielt künftig in Detroit – werden drei Millionen Dollar Gehalt frei, die sie jetzt anderweitig nutzen können.

Henrik Lundqvist, der 887 NHL-Vorrundenspiele und zusätzlich 130 Play-Off-Begegnungen bestritt, sagte: „"DANKE FÜR ALLES! Vor 15 Jahren habe ich mein erstes Spiel für die NYRangers gespielt. Ich bin mit großen Hoffnungen und großen Träumen hierhergekommen, aber in meiner wildesten Fantasie hätte ich mir die erstaunliche Fahrt, die vor mir lag, nie vorstellen können. Ich bin so dankbar für die Gelegenheit, für die Freundschaften und für all die großartigen Erinnerungen, die mit Rot, Weiß und Blau entstanden sind. Ich werde immer ein Rangers sein. Aus tiefstem Herzen danke! "

Auch die Organisation der Rangers bedankte sich in einem Statement überschwänglich bei Henrik Lundqvist, dessen Zukunft als Free Agent nun völlig offen ist.