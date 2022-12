Lesedauer: ca. 1 Minute

Peterka gleicht nach 16 Sekunden im Mitteldrittel aus und leitet damit die Wende ein, die Buffalo auf die Siegerstraße bringt.

Mit drei Toren im Mitteldrittel stellten die Buffalo Sabres bei ihrem Heimspiel gegen die San Jose Sharks, die nach wie vor ohne den verletzten Nico Sturm antraten, auf Sieg. Mit einer 2:1-Führung waren die Gäste aus Kalifornien in die erste Pause gegangen. Doch kurz nach dem Anspiel kam der große Moment von JJ Peterka: In vollem Lauf nahm er einen Pass aus der eigenen Zone gekonnt mit dem Schlittschuh auf und lief auf dem linken Flügel alleine auf Aaron Dell im Tor der Sharks zu. Mit einem ansatzlosen Handgelenkschuss über die Fanghandseite vollendete der Münchner zum Ausgleich.

Jeff Skinner und Jack Quinn in Überzahl stellten noch vor der zweiten Sirene auf 4:2, ehe erneut Quinn nach 51 Minuten einen Zwei-gegen-Eins-Konter mit Dylan Cozens zur 5:2-Führung abschloss. Zwar kamen die Sharks nur 19 Sekunden später durch den Treffer von Oscar Lindblom aus spitzem Winkel wieder auf zwei Tore heran, mussten aber dreieinhalb Minuten vor dem Ende das Empty Net Goal durch Alex Tuch zum 6:3-Endstand hinnehmen. Die Sharks haben damit sechs ihrer letzten sieben Spiele verloren.



Für die Sabres erreichte Rasmus Dahlin seinen 20. Assist in dieser Spielzeit - nach nur 23 Spielen. In der Historie der Sabres war mit 21 Partien lediglich John Van Boxmeer noch schneller bei dieser Marke angekommen. Dies ist allerdings mehr als 40 Jahre her.



Nur gut 24 Stunden nach der 1:4-Heimniederlage gegen die Vegas Golden Knights schlugen die Detroit Red Wings zurück und gewannen knapp mit 4:2 bei den Columbus Blue Jackets. Das entscheidende Tor erzielte Andrew Copp nach sechs Minuten im Schlussabschnitt, der fast von der Grundlinie mit einem Handgelenkschuss über die Schulter von Jackets-Goalie Joonas Korpisalo zum Endstand traf. Moritz Seider ging einer ausgeglichenen Plus-Minus-Bilanz aus dem Spil und gab einen Turschuss ab. Damit festigten die Red Wings Platz vier in der Atlantic Division - und liegen damit im Moment auf einem Play off-Rang.

Semyon Varlamov, Torwart der New York Islanders, erreichte beim 3:0-Sieg gegen die Chicago Blackhawks den 37. Shutout seiner Karriere und den zwölften im Dress der Isles. Damit rückte er auf Platz fünf in der Franchise-Rangliste in dieser Disziplin. Die Tore erzielten im Mittelabschnitt Matt Martin und mit einem Doppelschlag innerhalb von 43 Sekunden Zach Parise und Brock Nelson.

Dallas Stars - Minnesota Wild 5:6 (SO)

Winnipeg Jets - Anaheim Ducks 5:2