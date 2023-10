Lesedauer: ca. 3 Minuten

Connor Bedard trifft bei seiner Heimpremiere für die Chicago Blackhawks, Lukas Reichel und JJ Peterka bleiben in den Spielen ihrer Teams ohne Punkte.

Im deutschen Duell zwischen den Ottawa Senators mit Tim Stützle und Moritz Seiders Detroit Red Wings behielten die Gäste aus Michigan mit 5:2 die Oberhand. Moritz Seider glänzte dabei mit zwei Torvorlagen – und ging auch der Auseinandersetzung Brady Tkachuk nicht aus dem Weg. Letzter lieferte sich im Lauf der Partie noch zwei weitere Fights mit Detroits Michael Rasmussen.

Insgesamt waren die Red Wings das effektivere Team: Sie nutzten drei ihrer fünf Überzahlspiele und erzielten mit nur 23 Torschüssen fünf Treffer. Die Senators trafen ebenfalls in Überzahl, allerdings nur einmal in sechs Powerplays – und sie kamen trotz 37 Torschüssen nur zu zwei Treffern. Tim Stützle blieb dieses Mal ohne Punkte, gab sechs Torschüsse ab und stand am Ende bei -2.

Einen Punkt auf eigenem Eis holten die Edmonton Oilers im Derby gegen die Winnipeg Jets. Die Gäste aus Manitoba gewannen durch den Overtime-Treffer von Mark Scheifele nach gut 64 Minuten mit 3:2. Leon Draisaitl gab für die Oilers, die im ersten bereits mit 2:0 führten, die Vorlagen für die Treffer von Darnell Nurse und Evan Bouchard. Spät im zweiten Drittel gleichen die Jets aus. Im Schlussdrittel drängten die Oilers auf die Entscheidung und erarbeiteten sich einige Chancen, scheiterten jedoch immer wieder an Jets-Schlussmann Connor Hellebuyck.

„Bei uns geht zu sehr auf und ab, wir sind einfach nicht konstant genug“, sagte Leon Draiaitl nach dem Spiel. „Gefühlt führt jeder kleine Fehler, den wir machen, zu einem Gegentor. Es gibt viele Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Wir wollten eigentlich gut in die Saison starten, aber das haben wir nicht geschafft. Das ist natürlich sehr frustrierend.“ Zudem verletzte sich auch noch Kapitän Connor McDavid leicht und verfolgte das Ende der regulären Spielzeit und die Verlängerung von der Bank aus. Über die Art und Schwere der Verletzung gab es zunächst keine weiteren Informationen. Oilers-Coach Todd Woodcroft vermutete ein muskuläres Problem beim kanadischen Superstar.

Im Gegensatz dazu gaben sich die beiden großen Oilers-Rivalen in der Western Conference, Colorado Avalanche und Titelverteidiger Vegas Golden Knights, jeweils keine Blöße. Die Avs gewannen zuhause mit 6:4 gegen die Carolina Hurricanes und feierten damit den fünften Erfolg in Serie. Meister Las Vegas gewann mit 5:3 in Chicago und stellte mit sechs Siegen aus sechs Spielen einen NHL-Startrekord für amtierende Meister-Teams auf.

Es war das erste Heimspiel von Chicagos kommendem Superstar Connor Bedard, der in einem Powerplay für die Blackhawks nach nur 90 Sekunden den Torreigen eröffnete. Nicolas Roy traf in der ersten Minute des Schlussdrittels zur zwischenzeitlichen 3:2-Führung für die Gäste aus der Spielerstadt, Mark Stone und Michael Armadio bauten diese aus. Mit der Schlussoffensive konnte Chicagos Routinier Corey Perry nochmals verkürzen, aber 15 Sekunden vor der Schlusssirene kam dieser Treffer zu spät. Lukas Reichel gab für die Blackhawks in gut 16 Minuten Eiszeit einen Torschuss ab und ging mit einem Wert von -1 aus der Partie.

Bei der 1:5-Auswärtsniederlage der San Jose Sharks in Nashville blieb Nico Sturm in 19 Minuten Eiszeit ohne Punkt. Philipp Grubauer konnte mit 19 Paraden die 1:4-Heimniederlage der Seattle Kraken gegen die New York Rangers nicht verhindern.

Beim 3:1-Heimsieg der Buffalo Sabres, die insgesamt 42 Torschüsse abgaben, gegen die New York Islanders blieb Nationalspieler JJ Peterka ohne Punkt. Die Arizona Coyotes, zuletzt in einer Art Dauerkrise, scheinen sich diese Saison zu berappeln und stehen nach einem 2:1-Heimsieg gegen die Anaheim Ducks mit sechs Punkten aus fünf Spielen auf dem dritten Platz der Central Division.

Die weiteren Ergebnisse der vergangenen Nacht im Überblick:

Florida Panthers – Vancouver Canucks 3:5

Montreal Canadiens – Washington Capitals 3:2 (OT)

Tampa Bay Lightning – Toronto Maple Leafs 3:4 (OT)

Dallas Stars – Philadelphia Flyers 5:4 (OT)

Minnesota Wild – Columbus Blue Jackets 4:5 (OT)

St. Louis Blues – Pittsburgh Penguins 4:2

Los Angeles Kings – Boston Bruins 2:4