Lesedauer: ca. 1 Minute

Alexander Ovechkin erzielt Tor Nummer 750 und entscheidet damit das Spiel der Washington Capitals gegen die Columbus Blue Jackets

Drei deutsche Spieler waren in der vergangenen Nacht im Einsatz, alle waren erfolgreich - und alle mussten Zusatzarbeit in der Verlängerung und im Falle von Minnesota Wild sogar im Penaltyschießen leisten. Besonders tat sich dabei Moritz Seider hervor: Er erzielte in der Verlängerung den 4:3-Siegtreffer für seine Detroit Red Wings gegen die New York Islanders. Zweimal hatten die Red Wings im Spiel geführt, den Ausgleich zum 3:3 erzielte Oliver Wahlström nach etwa mehr als 52 Spielminuten. Thomas Greiss kam beim fünften Sieg in Folge der Red Wings nicht zum Einsatz. Alex Nedeljkovic machte seine Sache aber ordentlich und wehrte 20 Schüsse ab.

Tim Stützle reagiert auf seine Selbstkritik, "Ovi" mit Tor Nummer 750



Ebenfalls einen sehr soliden Arbeitsnachweis konnte Tim Stützle erbringen. Beim 6:5-Sieg seiner Ottawa Senators gegen Colorado Avalanche erzielte er innerhalb von nur sechseinhalb Minuten das zwischenzeitliche 3:2 und das 5:2 - Letzteres in Überzahl - für die Sens. Zudem bereitete er den 1:1-Ausgleich im ersten Drittel durch Brady Tkachuk vor. Nachdem Stützle sich dieser Tage noch selbstkritisch geäußert hatte, dass er offensiv mehr Produktivität erwarte, gab er sich selbst nun die passende Antwort.

Nico Sturm bleib beim 4:3-Erfolg seiner Minnesota Wild gegen die Toronto Maple Leafs ohne Punkt, verzeichnete lediglich einen Torschuss und bekam mehr als 13 Minuten Eiszeit. Die Wild gaben im Schlussdrittel eine 3:0-Führung aus der Hand, als die Gäste aus Kanada drei Tore durch Jason Spezza (2) und Auston Matthews schossen. Matthews traf 50 Sekunden vor der Schlusssirene in Überzahl der Leafs zum Ausgleich. Im Shootout setzte Kirill Kaprizov schließlich den entscheidenden Treffer.

Das Spiel der Washington Capitals gegen die Columbus Blue Jackets entschied Alexander Ovechkin mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 per Handgelenkschuss vom rechten Bullykreis. Es war sein 20. Saisontor und Tor Nummer 750 seiner Karriere. Damit liegt er nur noch 16 Tore hinter Jaromir Jagr.

Die weiteren Spiele der vergangenen Nacht im Überblick:

Florida Panthers - St. Louis Blues 4:3 (SO)

Nashville Predators - Montreal Canadiens 4:3 (OT)

Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 2:3 (OT)

Carolina Hurricanes - Buffalo Sabres 6:2

New York Rangers - Chicago Blackhawks 3:2

Vancouver Canucks - Pittsburgh Penguins 1:4