Die NHL am Dienstag

Moritz Seider siegt mit Detroit - JJ Peterka trifft bei Utah-Niederlage

14.10.2025, 12:52 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Marco Sturm kassiert als Trainer in der NHL mit den Boston Bruins erstmals eine Niederlage.

Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 3:4 (0:2, 3:2, 0:0)

Erstmals ein Spiel verloren hat Marco Sturm als Cheftrainer mit den Boston Bruins beim 3:4 gegen die Tampa Bay Lightning. „[Die Lightning] sind rausgekommen, um zu spielen“, sagte er nach der Partie. „Sie haben zwei Spiele in Folge verloren, und wir wussten, dass sie sofort loslegen wollten. Wir waren nicht bereit und haben deshalb Fehler gemacht.“ Tampa Bay lag bereits 3:0 in Front, bevor Boston verkürzen konnte. Auf das postwendende 4:1 konnten die Bruins zwar bis zur Spielmitte auf 3:4 herankommen. Zu mehr sollte es allerdings nicht mehr reichen und und so kassierte Sturm mit Boston nach drei Siegen zum Saisonstart die erste Niederlage. Matchwinner für Tampa Bay war Doppeltorschütze Anthony Cirelli.

Ottawa Senators - Nashville Predators 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Mit 1:4 unterlagen die Ottawa Senators im heimischen Canadian Tire Centre gegen die Nashville Predators. Dabei war die Niederlage deutlich knapper, als das Ergebnis vermuten lässt. Nachdem die Preds Mitte der Partie mit 1:0 in Führung gingen, erhöhte Ryan O‘Reilly (55.) spät auf 2:0. Die aufkeimende Hoffnung durch den Anschlusstreffer von Ridly Greig in Überzahl (58.) machten erst zwei Emptynetter der Gäste zunichte. Zum besten Spieler der Partie wurde Jonathan Marchessault mit zwei Toren ausgezeichnet. Nationalspieler Tim Stützle trat mit sechs Torschüssen, zwei Blocks und drei Checks in 22:31 Minuten in Erscheinung, wartet aber dennoch auf seinen ersten Saisontreffer.

Toronto Maple Leafs - Detroit Red Wings 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)

Moritz Seider feierte einen Auswärtssieg mit den Red Wings bei den favorisierten Maple Leafs. Die Gäste lagen durch Tore von Kapitän Dylan Larkin und James van Riemsdyk mit 2:0 in Führung, bevor Matthew Knies und Calle Jarnkrok im Schlussabschnitt für Toronto egalisierten. Doch als vieles auf eine Verlängerung hindeutete, gelang Mason Appleton 45 Sekunden vor der Schlusssirene der 3:2-Siegtreffer für Detroit. Die Red Wings durften sich bei einem Torschussverhältnis von 15:40 zum einen bei ihrer Effizienz, aber vor allem bei Torhüter Cam Talbot bedanken, der 38 Paraden verzeichnete. Seider erhielt mit 26:33 Minuten mit Abstand die meiste Eiszeit seines Teams, verzeichnete einen Torschuss, einen Block und einen Check und ging mit einem Plus-Minus-Wert von +2 aus dem Spiel.

Chicago Blackhawks - Utah Mammoth 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

JJ Peterka erzielte den ersten Treffer im Trikot seines neuen Teams Utah Mammoth. Dies war allerdings der einzige Höhepunkt, da man bei den Chicago Blackhawks mit 1:3 verlor. Für die Gastgeber avancierte Ilya Mikheyev mit zwei Treffern und Siegtorschütze Andre Burakovsky zu den Matchwinnern. Lukas Reichel musste nach seinem Saisondebüt im vorherigen Spiel bereits zum dritten Mal auf der Tribüne Platz nehmen, nachdem Chicago auf nur elf Stürmer setzte. Für die Blackhawks war es der erste Saisonsieg, nachdem man zuvor drei kappe Niederlagen mit jeweils nur einem Tor Unterschied kassierte.

Die weiteren Ergebnisse von Dienstag, 13.10.25 in der Übersicht:

Buffalo Sabres - Colorado Avalanche 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

New York Islanders - Winnipeg Jets 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Philadelphia Flyers - Florida Panthers 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Columbus Blue Jackets - New Jersey Devils 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Vancouver Canucks - St. Louis Blues 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)

Minnesota Wild - Los Angeles Kings 4:3 n.P. (3:0, 0:0, 0:3, 0:0, 1:0)