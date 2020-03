Lesedauer: ca. 1 Minute

Nach Ablauf der Saison 2018/2019 war es den meisten klar, dass es wieder mal ein deutscher Rookie in die erste Runde des Entry-Drafts der NHL schaffen wird. An sechster Stelle wurde dann tatsächlich der deutsche Verteidiger Moritz Seider von den Detroit Red Wings ausgewählt.

In der Saison 2018/2019 beförderten die Adler Mannheim Seider in den Profikader. Doch hier war er nicht nur ein Ergänzungsspieler, sondern spielte sich mit konstant guten Leistungen zu einem der Leistungsträger und in die Herzen der Fans der Quadratestadt. Nach dem Titelgewinn der DEL führte Seiders Weg über den Entry-Draft zu den Detroit Red Wings. Den Sprung in den endgültigen NHL-Kader schaffte der „DEL-Rookie of the Year“ des Jahres 2019 jedoch erstmal nicht und somit trat der Rechtsschütze den Weg in AHL zu den Grand Rapids Griffins an. Hier avancierte er zu einer wichtigen Stütze des Farmteams der Detroit Red Wings. Seider stand in 49 von 63 Spielen für die Griffins auf dem Eis und konnte hierbei 22 Scorer-Punkte, darunter ein Game-Winning-Goal, erzielen. Auch mit seiner Qualität, Mitspieler in Szene zu setzen und somit 20 Tore vorzubereiten, konnte der gebürtige Pfälzer in Nordamerika überzeugen. Im Dezember 2019 berufte U20-Nationaltrainer Tobias Abstreiter Seider in den U20 WM-Kader, in der er als Kapitän ebenfalls beeindrucken konnte. Doch wie hat der junge Shooting-Star sein erstes Jahr in Nordamerika gesehen und wie hält er sich in dieser Phase fit? Dies sind nur einige Fragen, die wir zusammen mit Moritz Seider in unserem Instagram-Livestream besprechen wollen. Los geht es am Freitag, den 27.03.2020, um 19:00 Uhr live auf dem Hockeyweb.de Instagram-Account.