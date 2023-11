Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Detroit Red Wings beenden ihre Niederlagenserie und Moritz Seider steuert zwei Vorlagen bei, Philipp Grubauer geht erstmals als Sieger vom Eis und Lukas Reichel geht mit Chicago 1:8 gegen Arizona unter.

Die Detroit Red Wings beendeten ihre Niederlagenserie von drei Spielen mit einem 4:3-Erfolg nach Verlängerung bei den New York Islanders. Der 21-jährige Schwede Lucas Raymond sorgte nach 1:25 Minute in der Overtime für die Entscheidung. Der deutsche Abwehrstar Moritz Seider steuerte dem Sieg zwei Vorlagen zum 2:2 und 3:2 bei, steht damit bereits bei einer Ausbeute von zehn Scorerpunkten (ein Tor, neun Vorlagen) und ist aktuell ligaweit Zweitplatzierter in der Scorerwertung der Verteidiger. Detroit kletterte nach dem sechsten Saisonsieg aus zehn Spielen auf den zweiten Rang in der Atlantic Division.

Seinen ersten Sieg der Saison feierte Nationaltorhüter Philipp Grubauer beim 4:3-Erfolg in der Overtime der Seattle Kraken gegen die Tampa Bay Lightning. Der Rosenheimer zeigte mit 34 Paraden und einer Fangquote von 91,9 Prozent eine starke Leistung, nachdem er die vorherigen drei Partien von der Bank aus als Ersatz verfolgen musste. Seattle führte bereits nach 20 Minuten mit 3:1, doch Tampa Bay glich die Partie bis zum Ende der regulären Spielzeit aus. Jared McCann gelang der Siegtreffer in der Verlängerung und sorgte so für den dritten Erfolg der Kraken im zehnten Saisonspiel.

Ein Debakel erlebten die Chicago Blackhawks mit 1:8 bei deren Gastspiel gegen die Arizona Coyotes. Zwar brachte der zukünftige Superstar Connor Bedard die Blackhawks nach nur 28 Sekunden mit 1:0 in Front, doch danach wurden sie von den Coyotes überrannt. Michael Marcone war mit seinen ersten Karriere-Hattrick und einer Vorlage den Mann des Spiels. Daneben konnte aber auch Jack McBain mit vier Scorerpunkten (zwei Tore, zwei Vorlagen) auftrumpfen. Lukas Reichel verzeichnete in knapp 15 Minuten Eiszeit einen Torschuss und wartet weiter auf seinen ersten Punkt der laufenden Spielzeit. Chicago liegt mit drei Siegen aus neun Partien auf dem achten und letzten Rang der Central Division.

Die beiden Topteams der Liga Vegas Golden Knights (3:2 n.P. gegen Montreal Canadiens) und Boston Bruins (3:2 n.V. gegen die Florida Panthers) feierten bereits den neunten bzw. achten Saisonsieg und punkteten weiterhin in allen bisherigen Spielen.

Die Ergebnisse von Montag 30.10.23 in der Übersicht:

Boston - Florida 3:2 n.V.

Philadelphia - Carolina 2:3

Pittsburgh - Anaheim 3:4

Tampa - Seattle 3:4 n.V.

New York Islanders - Detroit 3:4 n.V.

Winnipeg - New York Rangers 2:3 n.V.

Dallas - Columbus 5:3

Arizona - Chicago 8:1

Las Vegas - Montréal 3:2 n.P.