Colorado siegt auch zweiten Spiel der Global Series in Finnland

Lesedauer: ca. 2 Minuten

Einzig für Mo Seider sprang am Samstag ein Sieg mit den Red Wings heraus. Obwohl Leon Draisaitl ein Tor markierte und Tim Stützle eine Vorlage beisteuerte, konnte kein weiterer deutscher Spieler mit seinem Verein ein Erfolgserlebnis feiern.

Leon Draisaitl musste mit den Edmonton Oilers vor eigenem Publikum eine heftige 2:6-Niederlage gegen die Dallas Stars einstecken. Da half es auch nichts, dass der Kölner seinen siebten Saisontreffer zum zwischenzeitlichen 1:2 markierte. Mann des Abends war Jamie Benn, der einen Hattrick erzielte und damit erheblichen Anteil am dritten Sieg in Folge der Texaner hatte. Draisaitl ist mit 23 Punkten weiter zweitbester Scorer hinter Teamkollege Connor McDavid, der die Vorlage zu Draisaitls Tor beisteuerte und 25 Scorerpunkte hat.

Moritz Seider steuerte seine dritte Torvorlage der laufenden Saison beim 3:0-Heimsieg der Detroit Red Wings gegen die New York Islanders bei. Seider erhielt mit etwas mehr als 23 Minuten wieder enorm viel Eiszeit und hatte daneben auch mit fünf Checks, drei Blocks und einem Plus-Minus-Wert von +1 eine auffällige Partie. Der finnische Red Wings-Keeper Ville Husso parierte alle 24 Schüsse auf seinen Kasten und verdiente sich so bereits seinen zweien Shutout in dieser Spielzeit.

Auch Tim Stützle steuerte eine Vorlage zum einzigen Treffer durch Claude Giroux beim 1:2 der Ottawa Senators gegen die Philadelphia Flyers bei. Alle weiteren 33 Versuche stoppte Flyers-Torhüter Carter Hart und avancierte so zum Matchwinner. Für Stützle war es bereits der neunte Scorerpunkt in dieser Saison, während es für Giroux hingegen die erste Partie gegen seinen ehemaligen Verein und sein 300. Karriere-Treffer war.

Eine unnötige 4:5-Niederlage nach Penaltyschießen kassierte Nico Sturm im kalifornischen Duell seiner San Jose Sharks gegen die Anaheim Ducks. 4:2 lagen die Haie in Front, doch Anaheim rettete sich mit zwei späten Toren von Mason McTavish (56.) und Adam Henrique (59.) in die Verlängerung. Da hier keinem Team die Entscheidung gelang, verwandelte Henrique den entscheidenden Penalty zum Sieg der Enten.

Alex Ovechkin hat den Rekord mit den meisten Toren für ein NHL-Team von Gordie Howe (786) mit seinem 787. Tor geknackt. Dennoch dürfte es für den russischen Superstar nur wenig Trost sein, da er mit den Washington Capitals überraschend 2:3 gegen die Arizona Coyotes verloren. Den entscheidenden Treffer erzielte Doppeltorschütze Nick Ritchie erst 36 Sekunden vor der Schlusssirene.

JJ Peterka unterlag mit den Buffalo Sabres 3:5 gegen die Tampa Bay Lightning. Der deutsche Stürmer konnte in 16:34 Minuten Einsatzzeit keine nennenswerten Aktionen verzeichnen. Rookie Nick Perbix erzielte mit seinem ersten NHL-Tor den Siegtreffer zum 4:3 für die Bolts.

Stanley Cup-Sieger Colorado Avalanche hat auch das zweite Match im Rahmen der Global Series im finnischen Tampere mit 5:1 gegen die Columbus Blue Jackets für sich entschieden. Nachdem mit Mikko Rantanen am Vortag ein Finne mit einem Hattrick überragte, konnte diesmal Artturi Lehkonen in seinem Heimatland mit dem 1:0 in Erscheinung treten. Zu den Sieggaranten avancierten allerdings Nathan MacKinnon und Cale Makar mit jeweils drei Vorlagen.

Die weiteren Ergebnisse von Samstag, 05.11.22 in der Übersicht:

Winnipeg Jets - Chicago Blackhawks 4:0

Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 2:1

Pittsburgh Penguins - Seattle Kraken 2:3

Montreal Canadiens - Vegas Golden Knights 4:6

Vancouver Canucks - Nashville Predators 3:4 n.P.

Calgary Flames - New Jersey Devils 3:4 n.V.

Los Angeles Kings - Florida Panthers 5:4