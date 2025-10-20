Fünfter Sieg in Folge für die Red Wings

Moritz Seider gewinnt deutsches Duell gegen Leon Draisaitl

20.10.2025, 08:26 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

JJ Peterka leitet mit einem gestohlenen Puck den Siegtreffer seiner Utah Mammoth gegen die Boston Bruins ein.

Detroit Red Wings - Edmonton Oilers 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Kapitän Dylan Larkin und der junge Emmitt Finnie waren die Matchwinner für die Red Wings: Larkin war mit zwei Toren und zwei Vorlagen an allen Treffern der seiner Mannschaft beteiligt. Der 20jährige Finnie, der aus der kanadischen Provinz Alberta stammt, erzielte seine ersten beiden NHL-Tore und steuerte eine weitere Vorlage bei. Finnie wurde beim NHL-Draft 2023 an Position 201 von den Red Wings gewählt. Er ist damit seit Henrik Zetterberg im Januar 2015 der erste Spieler, der von Detroit in der siebten Runde oder später ausgewählt wurde und ein Spiel mit mehreren Toren für die Red Wings erzielte.

Leon Draisaitl erzielte den zwischenzeitlichen 2:3-Anschlusstreffer aus Sicht der Oilers, konnte damit aber die dritte Niederlage in Folge seiner Mannschaft nicht verhindern. Für die Red Wings hingegen war es der fünfte Erfolg nacheinander, die damit ihre Führung in der Atlantic Division festigen.

Utah Mammoth - Boston Bruins 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Nächster Sieg für die Mammuts - und wieder war es die große Keller-Schmaltz-Show: Nach ihrem gemeinsamen Acht-Punkte-Spiel in der vorangegangenen Partie standen Clayton Keller und Nick Schmaltz gegen die von Marco Sturm trainierten Boston Bruins am Ende beide bei jeweils zwei Zählern. Das entscheidende Tor zur 3:2-Führung von Dylan Guenther bereitete JJ Peterka mustergültig vor, als er Bostons Marat Khusnutdinov die Scheibe in deren Zone stibitzte und sie sofort auf Guenther passte, der direkt abschloss.

Boston Torjäger David Pastrnak erzielte beide Treffer für die Bruins, konnte damit aber die Niederlage seiner Mannschaft nicht verhindern.

Lukas Reichel blieb nach seiner Drei-Punkte-Gala in der letzten Woche erneut ohne Punkte für die Blackhawks, die mit 2:1 nach Verlängerung gegen die Anaheim Ducks gewannen. Alex Ovechkin verlor mit den Washington Capitals trotz einer Drei-Tore-Aufholjagd in den letzten 22 Minuten mit 3:4 bei den Vancouver Canucks - ohne Scorerpunkt des russischen Superstars.