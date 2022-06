Lesedauer: ca. 2 Minuten

Moritz Seider wurde als erster Deutscher in der NHL zum Rookie des Jahres gewählt. Der 21-Jährige wurde in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch bei den NHL-Awards in Tampa mit der Calder Memorial Trophy ausgezeichnet.

Der deutsche Nationalverteidiger Moritz Seider spielte eine überragende Debütsaison in der NHL und übertraf sämtliche Erwartungen. In 82 Spielen erzielte der Erfurter sieben Tore selbst und bereitete dazu 43 weitere Tore vor. Aufgrund seiner starken Leistungen wurde er als bester Rookie der vergangen Saison mit der Calder Memorial Trophy ausgezeichnet. Mit Seider wurde erstmals ein Deutscher zum besten Neuling einer NHL-Saison gewählt. Seider ist der 13. Verteidiger in der NHL-Geschichte, der die Calder Trophy gewinnt, und der dritte in den letzten acht Spielzeiten. Er setzte sich im Finale bei den NHL Awards 2022 in Tampa gegen die anderen Finalisten Michael Bunting (Toronto Maple Leafs) und Trevor Zegras (Anaheim Ducks) durch. Mit 170 Erststimmen von 195 abgegebenen und insgesamt 1.853 Abstimmungspunkte war der 21-Jährige Ex-Mannheimer der eindeutige Gewinner.

Moritz Seider bei der Gala in Tampa: „Es ist verrückt. Manchmal muss man sich kneifen. Ich werde definitiv etwas Zeit haben, um zu reflektieren, und das werde ich wahrscheinlich tun, wenn ich zu Hause bei meinen Eltern bin. Einfach draußen sitzen und ein paar tolle Gespräche führen. Im Moment geht wirklich alles sehr schnell."



Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm hat mit Stolz auf die Auszeichnung von Nationalspieler Moritz Seider reagiert: „Moritz hat dieses Jahr wieder eine enorme Entwicklung gezeigt. An erster Stelle ist er sehr ehrgeizig als Person, er arbeitet sehr hart für das, was er erreichen will und bleibt fokussiert. Er hat in seinem ersten Jahr eine bemerkenswerte Präsenz gezeigt und das ganze Jahr stark gespielt. Ich bin natürlich sehr glücklich für Moritz, er hat das ganze Eishockey in Deutschland stolz gemacht."

Die Mitglieder der NHLPA haben Auston Matthews von den Toronto Maple Leafs mit dem Ted Lindsay Award für den besten Spieler der Saison ausgezeichnet. Zudem wählten die Journalisten den 24-jährigen US-Amerikaner als MVP (wertvollster Spieler der Saison), wofür er die Hart Memorial Trophy erhält. Matthews verdiente sich die beiden Trophäen, nachdem er mit 60 Toren und 106 Scorerpunkten eine starke Saison spielte und erheblichen Anteil am erfolgreichen Abschneiden der Toronto Maple Leafs in der Hauptrunde hatte. In beiden Kategorien setzte er sich gegen Connor McDavid von den Edmonton Oilers durch. Zum besten Verteidiger wurde Cale Makar von der Colorado Avalanche mit der James Norris Memorial Trophy gewählt. Der 23-jährige Kanadier erzielte in der Vorrunde beeindruckende 86 Scorerpunkte (28 Tore, 58 Vorlagen) und steht aktuell mit seinem Team im Finale um den Stanley Cup. Der Schweizer Roman Josi von den Nashville Predators landete trotz seiner 96 Scorerpunkte (23 Tore, 73 Assists) knapp auf dem zweiten Rang. Zum besten Torhüter der Saison wurde Igor Shesterkin von den New York Rangers ausgezeichnet. Die Vezina Trophy verdiente sich der 26-jährige Russe mit einer Fangquote von 93,5 Prozent, 2,07 Gegentoren pro Spiel und sechs Shutouts. Er verwies Jacob Markström (Calgary Flames) und Juuse Saros (Nashville Predators) auf die weiteren Plätze.