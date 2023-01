Lesedauer: ca. 3 Minuten

JJ Peterka kam für die Buffalo Sabres erneut nicht zum Einsatzm ebenso wie Philipp Grubauer für die Seattle Kraken. Thomas Greiss kann die Niederlage der St.Louis Blues nicht verhindern.

Nach seinem Auftritt für die Rekordbücher der Detroit Red Wings gegen die Winnipeg Jets - mit drei Assists in einem Drittel den Franchise-Rekord von Anthony Mantha eingestellt, als Verteidiger vier Punkte in einem Spiel schaffte Club-Legende Niklas Lidström drei Jahre vor Seiders Geburt - lieferte der deutsche Nationalspieler erneut einen starken Auftritt ab. In 26 Minuten Eiszeit - die meisten aller Feldspieler in dieser Partie - blieb er gegen die starke Top-Reihe der Maple Leafs mit John Tavares, Mitch Marner und William Nylander für den verletzten Auston Mathews bei einer ausgeglichenen Plus-Minus-Bilanz und setzte 20 Sekunden vor dem Ende in Überzahl mit einem platzierten Handgelenkschuss durch den Verkehr vor dem Leafs-Gehäuse den Schlusspunkt zum 4:1-Endstand in einer starken Partie der Red Wings. Zuvor hatte Seider Pech mit einem Lattentreffer, zudem setzte er immer wieder seiner Mitspieler ein und ermöglichte ihnen damit teils sehr gute Torchancen.



Ebenfalls eine sehr überzeugende Partie zeigten die Seattle Kraken beim Liga-Primus Boston Bruins. Sie brachten ihnen nicht nur die erste Heimniederlage nach regulärer Spielzeit in dieser Saison bei, sondern ließen auch kein einziges Gegentor der Gastgeber im TD Garden zu. In allen 22 Spielen vor eigenem Publikum in dieser Spielzeit hatten die Bruins zumindest einen Punkt geholt - diese Serie endete nun. Dabei erreichte Martin Jones im Tor der Kraken erstmals seit mehr als sieben Jahren - damals noch im Trikot der San Jose Sharks - seinen zweiten Shutout hintereinander. Für die Kraken-Franchise war dies nach ihrem 4:0-Erfolg bei den Montreal Canadiens vor zwei Tagen eine Premiere in ihrer noch jungen Geschichte. Zudem war der 3:0-Auswärtssieg der siebte Erfolg in Serie für das Team aus dem Nordwesten der USA. Zum zweiten Mal in dieser Spielzeit schafften die Kraken eine solche Serie. Gewinnen sie ihre nächste Partie am kommenden Samstag in Chicago, stellen sie den Rekord der Vegas Golden Knights ein.

Der andere deutsche NHL-Keeper Thomas Greiss zeigte bei der 1:4-Heimniederlage der St. Louis Blues gegen die Calgary Flames dennoch eine starke Leistung. Er parierte 36 von 39 Schüssen (92,3 Prozent) der Gäste aus der kanadischen Prvinz Alberta. Den 40. Torschuss konnte er nicht abwehren, denn da saß er - dreieinhalb Minuten vor dem Ende - bereits auf der Bank zugunsten des Extra-Angreifers. 34 Sekunden zuvor hatte Blake Coleman zur 3:1-Führung für die Flames getroffen, für die der junge US-Amerikaner Walker Duehr im zweiten Drittel sein erstes NHL-Tor markiert hatte.

Nach seinem Drei-Punkte-Spiel gegen eben jene Calgary Flames blieb Blackhawks-Stürmer Lukas Reichel ohne Punkte, verzeichnete aber zwei Torschüsse und zwei Hits bei einem Plus-Minus-Wert von -2. Und der gebürtige Nürnberger konnte sich zudem freuen über einen überzeugenden 3:2-Heimsieg gegen Meister Colorado Avalanche, der nach derzeitigem Stand nicht in den Play Offs wäre - mit einem Rückstand von vier Punkten auf den letzten Wild Card-Platz der Western Conference. Diesen halten derzeit die Edmonton Oilers.



Tim Stützle blieb beim 5:3-Auswärtssieg der Ottawa Senators gegen die Arizona Coyotes zwar ohne Punkte, konnte sich aber bei einem abgegebenem Torschuss über eine Wert von +2 freuen. Kanadas Hauptstädter stehen damit nun bei 19 Siegen und 19 Niederlagen - durchaus ordentlich für die zuletzt oft gebeutelte Franchise. Die Buffalo Sabres verloren ohne den weiter pausierenden JJ Peterka mit 2:4 bei den Winnipeg Jets.

Exakt 0,9 Sekunden waren noch zu spielen zwischen den New York Rangers und den Dallas Stars, als Rangers-Defender K'Andre Miller nach einem geblockten Schuss seinen eigenen Rebound aufnahm und zum "Last-Second"-Ausgleich traf. Beim Stand von 1:1 ging es dann in die Verlängerung, die Adam Fox nach 76 Sekunden mit einer sehr überlegten Bewegung zungunsten der Blue Shirts entschied, nachdem unmittelbar zuvpr Artemi Panarin und Mika Zibanejad an Stars-Keeper Jake Oettinger gescheitert waren.

Die weiteren Ergebnisse der vergangenen Nacht im Überblick:



Columbus Blue Jackets - Caronlina Hurricanes 2:6

Montreal Canadiens - Nashville Predators 4:3

Tampa Bay Lightning - Vancouver Canucks 5:4

New York Islanders - Minnesota Wild 1:3

Vegas Golden Knights - Florida Panthers 4:2