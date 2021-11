Lesedauer: ca. 1 Minute

Der Start in die NHL ist für Moritz Seider mehr als geglückt. Mit starken Leistungen machte der Verteidiger der Detroit Red Wings auf sich aufmerksam. Jetzt wurde er zum besten Rookie des Monats Oktober ernannt.

Seider setzte sich bei der Wahl zum "Rookie of the Month" gegen seinen Teamkollegen Lucas Raymond, Tanner Jeannot von den Nashville Predators und Torhüter Spencer Knight von den Florida Panthers durch. Der ehemalige Mannheimer Adler bereitete in neun Spielen bereits acht Tore vor. In diesen neun Spielen bekommt der deutsche Nationalspieler mehr als 22 Minuten Eiszeit pro Spiel. In beiden Kategorien führt Seider die Rookies der NHL an. Er ist allgemein erst der achte Verteidiger in der NHL-Geschichte mit mindestens acht Assists nach neun Spielen.

Moritz Seider wurde an sechster Stelle von den Detroit Red Wings im NHL-Draft 2019 ausgewählt. In der folgenden Saison spielte Seider für die Grand Rapids Griffins in der AHL. Danach wurde der 20-jährige nach Schweden verliehen, als die Situation rund um den Spielbetrieb in Nordamerika noch unklar war. Dort wurde der gebürtige Zeller in der vergangenen Saison zum besten Verteidiger in Schweden gewählt. Nach der Saison spielte Seider dann eine starke WM und wurde auch dort als bester Verteidiger des Turniers ausgezeichnet.