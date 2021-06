Lesedauer: ca. 1 Minute

Nick Suzuki glänzt mit drei Punkten, Rookie Cole Caufield trifft erneut - und Carey Price ist wieder auf Titanen-Niveau angelangt.

Vegas Golden Knights - Montreal Canadiens 1:4

Serienstand: 2:3

Diesen Schock werden sich die Golden Knights erstmal aus der Rüstung schütteln müssen. Im richtungsweisenden Spiel 5 unterlagen sie den Montreal Canadiens auf eigenem Eis mit 1:4. Damit haben die Habs morgen nacht ihrerseits vor heimischer Kulisse die Chance, den Sack zuzumachen und erstmals seit 1993 wieder ins Stanley Cup-Finale einzuziehen. Die Helden von damals hießen unter anderem Patrick Roy, Gilbert Dionne, Brian Bellows und Vincent Damphousse. Heute heißen sie Carey Price, Nick Suzuki, Tyler Toffoli - teaminterner Top-Scorer - und Cole Caufield. Letzter ist ein schmächtiger US-Boy aus Wisconsin, gerade einmal 20 Jahre alt, der aber schon acht Punkte auf seinem Konto in diesen Play-offs hat. Er erzielte zur Mitte der Partie das wichtige 3:0, mit dem er den wütend angreifenden Golden Knights etwas den Wind aus den Segeln nahm. In Überzahl wurde er nach einem Scheibengewinn von Nick Suzuki an der eigenen blauen Linie von Corey Perry mustergültig bedient und schloss sicher ab.



Zuvor hatten Jesperi Kotkaniemi per Abstauber nach einem Alleingang von Josh Anderson (9.) und Eric Staal nach präzisem Zuspiel von Nick Suzuki (27.) getroffen. Der 23jährige Nick Suzuki stammt aus London, Ontario, und wurde 2017 von Vegas Golden Knights gedraftet, wechselte dann aber im Zuge der Verpflichtung von Max Pacioretty nach Montreal. Ihm war es vorbehalten, nach dem zwischenzeitlichen 1:3-Anschlusstreffer durch eben jenen Max Pacioretty - mehr ließen Carey Price mit seinen 26 teils spektakulären Paraden und seine Vorderleute nicht zu - 66 Sekunden vor dem Ende die Ritter endgültig vom Ross zu stoßen.

Von Donnerstag auf Freitag wird sich entscheiden, ob die Serie nochmal nach Nevada für den absoluten Showdown zurückgeht oder ob die Golden Knights ihre Rüstungen für den Rest des Sommers ins Zeughaus bringen können. Vielleicht wird aber auch wieder einer der Franko-Kanadier im Team der Golden Knights - Marc-Andre Fleury, Nicolas Roy oder Jonathan Marchessault - zum Matchwinner in Montreal. In dieser intensiven und kuriosen Serie wäre es nur ein weiteres verrücktes Kapitel.