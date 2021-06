Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Montreal Canadiens gewinnen Spiel 6 mit 3:2 nach Verlängerung gegen die Vegas Golden Knights und ziehen in das Stanley Cup-Finale ein. Der Rekordmeister und die Eishockeynation Kanada hofft auf ein Ende der langen Durststrecke ohne Stanley Cup-Gewinn.

Montreal Canadiens – Vegas Golden Knights 3:2 n.V. (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Serienstand: 4:2

Die Freude bei Montreal kannte keine Grenzen, als der Finne Artturi Lehkonen nach nur 1:39 Minute in der Overtime den Siegtreffer für die Kanadier erzielte und damit den Finaleinzug perfekt machte. Kurz zuvor scheiterten die Golden Knights noch knapp die Partie für sich selbst zu entscheiden und die Canadiens fuhren im direkten Gegenzug einen schön ausgespielten Konter, bei dem Phillip Danault mit einem mustergültigen Rückhandpass Lehkonen anspielte und dieser per Direktabnahme zum Jubel in rot-blau einnetzte. Damit steht der Rekordmeister (23 Meisterschaften seit Gründung der NHL) erstmals wieder seit dem Titelgewinn im Jahre 1993, was auch der letzte Titelgewinn einer kanadischen Mannschaft war, im Stanley Cup-Finale. Montreal ging zweimal durch die Treffer von Shea Weber (15.) und Youngster Cole Caufield (30.), der sein viertes Tor in der Serie schoss, in Führung, während Reilly Smith (15.) und Alec Martinez (42.) beide Male für Vegas ausgleichen konnten. „Ich bin auf alle in dieser Umkleidekabine und auf das, was wir bisher erreicht haben stolz, aber es gibt noch viel zu tun“, sagte Montreals Team-Kapitän Shea Weber. Habs-Goalie Carey Price war mit 37 Paraden erneut ein starker Rückhalt für sein Team - auf der Gegenseite kam Backup Robin Lehner (29 Paraden) zu seinem zweiten Playoff-Einsatz, nachdem die etatmäßige Nummer eins Marc-Andre Fleury zuletzt nicht komplett zu überzeugen wußte. Vegas-Coach Peter DeBoer meinte nach der Partie: „Wenn sie eine Chance hatten, haben sie diese genutzt. Wenn sie eine wichtige Paraden brauchten, hatten sie eine wichtige Parade. Sie haben den Kampf in der Verlängerung gewonnen. Sie haben den Specialteams-Kampf gewonnen. Wenn du in diesen Bereichen des Spiels das Nachsehen hast, bringst du dich in eine schwierige Lage“. Der Schlüssel des Erfolgs für Montreal war insbesondere, dass sie die zweite Serie hintereinander kein Überzahltor zuließen. Sie haben 30 Unterzahlspiele hintereinander seit Spiel 4 in der Erstrunden-Serie gegen Toronto schadlos überstanden. Das Manko für das Ausscheiden in der Halbfinalserie der Golden Knights war insbesondere die Ladehemmung der Stürmer mit nur fünf Toren und ein schwaches Überzahlspiel, bei dem 15 Versuche erfolglos blieben. Die Leistungsträger William Karlsson, Jonathan Marchessault und Mark Stone erzielten keinen einzigen Treffer in der Serie. Montreal kann nun entspannt auf den Finalgegner warten, der heute in Spiel 7 zwischen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning und den New York Islanders ausgespielt wird.