Eine entschlossene Aktion von Blake Coleman und ein Fehler hinter dem eigenen Tor bringen die Canadiens um den Lohn ihrer Arbeit - und Meister Tampa Bay Lightning eine richtungsweisende Serienführung.

Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens 3:1

Serienstand: 2:0

Die gute Nachricht aus Sicht der Habs ist: Sie haben sich von der deutlichen Niederlage im ersten Finalspiel erholt und sind in der Lage, Meister Tampa Bay die Stirn zu bieten. Die schlechte Nachricht ist: Es hat ihnen leider nichts gebracht, denn zwei Aktionen versetzen ihnen trotz klarer Überlegenheit - sie gaben mit 43 Torschüssen fast doppelt so viele ab wie die Bolts - den Knockout. Als sich beim Stand von 1:1, Anthony Cirelli für Tampa Bay und Nick Suzuki in Überzahl für Montreal hatten im zweiten Drittel jeweils mit Schüssen durch den Verkehr vor dem Tor getroffen, der Mittelabschnitt dem Ende zuneigte, passte Barclay Goodrow nach einem Scheibengewinn in der neutralen Zoone vom rechten Flügel in die Mitte zu Blake Coleman. Eigentlich einen Hauch zu lang für Coleman, doch der Stürmer der Bolts warf sich auf das Eis und spitzelte den Puck in voller Streckung vorbei an Carey Price zur Führung für den amtierenden Meister - exakt 1,1 Sekunden vor der zweiten Sirene.



Davon ließen sie sich die Canadiens im Schlussdrittel allerdings nicht beeindrucken: Sie machten weiterhin viel Druck auf das Tor von Andrej Vasilevskiy und erzwangen immer wieder Scheibenverluste der Lightning. Eine kleine Unaufmerksamkeit kam sie allerdings teuer zu stehen: Habs-Verteidiger Joel Edmundson wollte einen "No-Look-Pass" hinter dem eigenen Tor zu Jeff Petry spielen. Ondrej Palat erfasste die Situation jedoch, ging dazwischen und schoss aus spitzem Winkel so an den Schlittschuh von Carey Price, dass sich der Torwart der Canadiens den Puck selbst ins Netz legte. In den verbleibenden gut vier Minuten drängten die Habs auf ihr zweites Tor, nahmen in der Schlusssphase natürlich auch Carey Price vom Feld, konnten aber keinen weiteres Treffer mehr erzwingen.

Damit reist Tampa Bay Lightning nun mit einer 2:0-Serienführung im Gepäck nach Montreal für die Spiele 3 und 4. In nur fünf von 51 Fällen gelang es einer Mannschaft in einer "Best of 7"-Finalserie noch, einen solchen Rückstand zu drehen. Aber wenn es ein Team gibt, das dies zum sechsten Mal schafft, dann sind es diese unglaublich widerstandsfähigen Montreal Canadiens dieser Saison.