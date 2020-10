Lesedauer: ca. 1 Minute

Nico Sturm wird auch in den kommenden beiden Jahren das Trikot der Minnesota Wild tragen.

Der gebürtige Augsburger Nico Sturm verlängerte seinen Vertrag bei NHL-Klub Minnesota Wild um zwei Jahre, der ihm jährlich 725.000 US-Dollar (total 1,45 Millionen US-Dollar) beschert. In der abgelaufenen Saison kam der Mittelstürmer hauptsächlich bei AHL-Team Iowa Wild zum Einsatz, wo er in 55 Spielen 32 Scorerpunkte (12 Tore, 20 Assists) sammelte. Bei sechs NHL-Einsätzen in der regulären Saison 2019-20 sammelte der 25-jährige zwei Torvorlagen, während er in der Postseason in zwei Spielen der Playoff-Qualifikation gegen die Vancouver Canucks auflief und in Spiel 4 der Serie seinen ersten NHL-Treffer der Karriere erzielte. Sturm und Minnesota einigten sich somit vorzeitig, bevor er am kommenden Freitag zum „Restricted Free Agent“ geworden wäre. Nachdem bereits Eric Staal getradet wurde und Mikko Koivu keinen neuen Vertrag bei den Wild mehr erhalten soll, könnte Nico Sturm in der dritten oder vierten Reihe als Center zum Einsatz kommen.