Lesedauer: ca. 3 Minuten

Drei Play-off-Spiele, drei hauchdünne Siege, jeweils für die Auswärtsmannschaft - und auch das bedeutungslose Hauptrunden-Spiel der North Division ging nach Verlängerung an die Gastmannschaft.

Pittsburgh Penguins - NewYork Islanders 3:4 (OT)



Serienstand: 0:1

"Es sind die Kleinigkeiten, die den Ausschlag geben" heißt eine vielbemühte Phrase in den Play-offs. Aber sie trifft eben auch immer wieder zu: Dreieinhalb Minuten vor dem Ende der ersten Verlängerung tankte sich Kyle Palmieri, als Ersatz für den Langzeitverletzten Anders Lee aus New Jersey Devils verpflichtet, auf dem rechten Flügel, brachte Pens-Verteidiger John Marino kurz aus dem Gleichgewicht und verschaffte sich damit den entscheidenden Raum, den Pass von JG Pageau anzunehmen und die hüpfende Scheibe in die kurze Ecke über die Schulter von Tristan Jarrys im Tor der Penguins zur Entscheidung ins Netz zu bugsieren.

Palmieris Sturmreihe zeichnete auch schon in der regulären Spielzeit für zwei der drei Treffer der Islanders verantwortlich. Jeweils mit Schüssen über die Schulter bzw. die Fanghand von Jarry - wenn die Isles dies vorher als Schwäche des Pens-Goalies ausgemacht haben sollten, haben sie diese konsequent genutzt. Das Tor von Brock Nelson zum zwischenzietlichen 3:2 für die Gäste fiel nach einem verdeckten Schuss durch Verteidiger Kris Letang, der auf mehr als 32 Minuten Eiszeit kam, hindurch. Für die Penguins trafen Evan Rodrigues, Kapitän Sidney Crosby mit einem sehenswerten einhändigen Abfälscher aus der Bewegung heraus und Kasperi Kapanen, der Nelsons Führungstreffer nur 31 Sekunden zum 3:3-Endstand nach 60 Minuten ausglich.

Vegas Golden Knights - Minnesota Wild 0:1 (OT)



Serienstand: 0:1



Der einzige, der sich zumindest ein kleines bisschen über den verpatzten Heimauftakt in der Endrunde gefreut haben dürfte, war Torwart Marc-Andre Fleury. Es war nicht klar, ob er als Starter in die Endrunde würde gehen dürfen. Durfte er - und rechtfertigte dieses Vertrauen mit einigen spektakulären Saves. In der entscheidenden Szene war er allerdings machtlos: Marcus Foligno erkämpfte sich hinter dem Tor der Golden Knights die Scheibe, passte sie vors Tor und Joel Eriksson Ek zog sofort ab. Vegas-Verteidiger Alec Martinez fälschte die Scheibe mit seinem Schlittschuh so unglücklich aus Sicht der Knights ab, dass sie "Flower" durch die Schoner rutschte. Noch bitterer für die Gastgeber aus dem Wüstenstaat: Stürmer Max Pacioretty fiel kurzfristig aus, ebenso wie Zach Parise auf Seiten der Wild.



Nico Sturm kam für Minnesota rund elf Minuten zum Einsatz, davon zwei in Unterzahl. Der Augsburger verzeichnete einen Torschuss und vier Hits.

Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 4:5

Serienstand: 0:1

Wenn es noch einen weiteren Beweises für die Klasse von Nikita Kutcherov bedarf, dann hat er ihn in seinem ersten Spiel nach langer Verletzungspause eindrucksvoll erbracht: Mit zwei Überzahltoren im Mittelabschnitt, jeweils auf Zuspiel von Victor Hedman und Steven Stamkos, verwandelte er einen 1:2-Rückstand in eine Führung für sein Team. "Können wir auch" - mögen sich die Panthers gedacht haben und drehten durch Tore von Jonathan Huberdeau und Sturmkollege Owen Tippett, erster Rookie-Torschütze der Panthers in der Endrunde seit mehr als 24 Jahren, in nur zweieinhalb Minuten erneut die Partie.

Und wer sonst als das Play-off-Monster 2020 Brayden Point hätte die Partie zugunsten des amtierenden Meisters entscheiden können. In Überzahl glich er nach exakt 53 Minuten aus, ehe er 74 Sekunden vor dem Ende zur Entscheidung traf: Es begann in der eigenen Zone, als Bolts-Verteidiger Ryan McDonagh einen Schuss blockte und Point mit einem langen Pass auf die Reise schickte. Es sollte die Reise in Glück werden, denn Point verwertete das Zuspiel in einem gekonnt ausgespielten Alleingang mit der Rückhand.

Damit setzte er den Schlusspunkt in einem spektakulären Spiel, in dem viermal die Führung wechselte. Das hat es in der NHL-Geschichte bislang nur dreimal in einer Play-off-Begegnung gegeben.

Vancouver Canucks - Calgary Flames 5:6 (OT)



Die Flames verspielten im Schlussabschnitt eine 5:1-Führung - Brock Boeser glich zwei Minuten zum 5:5 aus - und gingen dennoch als Sieger vom Eis. Elias Lindholm sorgte in der Overtime für die Entscheidung für die Gäste aus Alberta in diesem bedeutungslosen Spiel der North Division.