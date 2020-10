Lesedauer: ca. 1 Minute

Am kommenden Freitag beginnt die Free Agent-Phase, bei der die Jagd nach den vereinslosen Spieler startet. Doch bereits zuvor herrscht reges Treiben, da die Teams noch versuchen die Spieler für Gegenwert loszuwerden. So sind auch vor dem Draft, der am heutigen Dienstag stattfindet, noch Draft-Picks begehrte Tauschobjekte.

Die Minnesota Wild sind bislang äußerst aktiv am Transfermarkt. Nachdem bereits im September Nick Bjugstadt im Tausch gegen ein Draftpick 2021 von den Pittsburgh Penguins verpflichtet wurde, tauschte die Franchise noch Erik Staal für Marcus Johansson zu den Buffalo Sabres. Am gestrigen Montag wurde Ryan Donato für einen Draftpick 2021 der dritten Runde zu den San Jose Sharks abgegeben. Wild-Torhüter Devan Dubnyk wurde zusammen mit einem Pick der siebten Runde im Draft 2022 ebenfalls an die Kalifornier getradet. Im Gegenzug erhält Minnesota ein Zugrecht im Draft 2022 der fünften Runde. Der 34-jährige Dubnyk geht in das letzte Jahr seines Sechsjahresvertrags, der ihm insgesamt 26 Millionen US-Dollar (jährlich 4,33 Millionen US-Dollar) einbringt. In der abgelaufenen Spielzeit konnte der Kanadier auch wegen privater Probleme (seine Ehefrau Jenn hatte gesundheitliche Probleme) nicht überzeugen und verlor seinen Starterjob im Tor der Wild an Alex Stalock. In 30 Spielen hatte er einen Gegentorschnitt von 3,35 Toren pro Spiel und eine Fangquote von 89,0 Prozent. Bei den Sharks soll er einen Neuanfang starten, sich zusammen mit Martin Jones den Job im Tor teilen und so die Kalifornier zurück in die Erfolgsspur führen.



Ganz andere Probleme hat Superstar Connor McDavid. Der 23-jährige Stürmer der Edmonton Oilers wurde positiv auf Covid-19 getestet und hat sich in seinem zu Hause in der Nähe von Toronto in Selbstquarantäne begeben. Er fühle sich gut und hat milde Symptome. In der abgelaufenen Saison erzielte der Teamkollege von Leon Draisaitl in 64 Hauptrunden-Partien 97 Scorerpunkte (34 Tore, 63 Assists). In der Playoff-Qualifikation sammelte der Kanadier in vier Spielen fünf Tore und vier Vorlagen.