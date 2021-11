Lesedauer: ca. 1 Minute

Mit einem Sieg gegen den verletzungsgeplagten Champion Tampa Bay festigt Minnesota Wild Platz 1 in der Central Division.

Siege gegen den Meister schmecken besonders gut - auch wenn dieser ohne die Scoring-Power von Nikita Kucherov und Brayden Point auskommen muss. Dennoch war der Sieg der Minnesota Wild gegen Tampa Bay Lightning wichtig, um sich die Konkurrenz aus St. Louis und Winnipeg vom Hals zu halten. Nico Sturm (12:37 Minuten Einsatzzeit) bereitete beim knappen 4:2-Heimsieg das erste Tor des Spiels durch Nick Bjudstad vor (12.). Es war bereits der neunte Scorerpunkt (vier Tore, fünf Vorlagen) für den 26-jährigen Augsburger. Die Führung für die Gastgeber glich Routinier Corey Perry keine Minute später aus, ehe Victor Rask wieder für die Hausherren traf (17.). Alex Killorn glich im Mitteldrittel für die Bolts aus, aber wieder hatten die Wild die passende Antwort: Ryan Hartman erzielte zur Mitte des Schlussdrittels die erneute Führung, die auch bis in die Schlussphase hielt. Dann machte Marcus Foligno mit dem Empty Net-Goal in der Schlussminute alles klar.



Im Spitzenspiel der Metropolitan Division behielten die Washington Capitals mit 4:2 die Oberhand gegen die Carolina Hurricanes. Kein geringerer als Alex Ovechkin eröffnete in der 32. Minute den Torreigen mit seinem 19. Saisontor und Treffer Nummer 749 seiner NHL-Laufbahn. Rookie Aliaksei Protas erhöhte mit seinem ersten Tor der Karriere zum 2:0, bevor Carolina im Schlussabschnitt durch Jesperi Kotkaniemi und Nino Niederreiter zum 2:2 ausglich. Doch die Capitals hatten die passende Antwort und gingen mit einem späten Überzahltreffer durch Dmitry Orlov (58.) erneut in Führung. Für die Entscheidung sorgte dann John Carlson(ein Tor, zwei Assists) per Empty-Netter.



In der torarmen Partie zwischen den Chicago Blackhawks und den San Jose Sharks hatte die Gäste aus Kalifornien mit 2:0 das bessere Ende für sich. Vor allem die Sharks-Torhüter James Reimer verdiente sich mit 29 Paraden seinen ersten Shutout der Saison. Aber auch sein gegenüber Marc-Andre Fleury musste von 21 Schüssen nur einen passieren lassen. Der Schweizer Nationalspieler Timo Meier erzielte beide Treffer für San Jose, wobei das 2:0 per Empty-Net-Goal in der Schlussphase fiel.





Holger Neumann / Timo Helfrich

Die weiteren Ergebnisse von Sonntag, 28.11.2021:



Boston Bruins - Vancouver Canucks 3:2

New Jersey Devils - Philadelphia Flyers 5:2

Anaheim Ducks - Toronto Maple Leafs 1:5