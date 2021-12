Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Anaheim Ducks siegen in der Overtime gegen St. Louis und sind Tabellenführer. Vancouver bleibt auch im vierten Spiel unter Trainer Boudreau ungeschlagen.

Die Vegas Golden Knights behielten am Ende eines mitreisenden Spiels mit 6:4 die Oberhand gegen die Minnesota Wild. Nach mehreren Führungswechsel hatten die Golden Knights den längeren Atem und stellten den Sieg erst per Empty-Netter in der Schlussminute durch Alex Pietrangelo sicher. Zu den Sieggaranten gehörten Chandler Stephenson (vier Vorlagen), Mark Stone und Max Pacioretty (je ein Tor, zwei Vorlagen). Der Augsburger Nico Sturm verzeichnete in etwas mehr als zwölf Minuten Eiszeit drei Checks, einen Block, gewann fünf von neun Anspielen und hatte einen Plus-Minus-Wert von +2. Trotz der zweiten Niederlage in Folge bleibt Minnesota mit 19 Siegen aus 28 Spielen Tabellenführer der Central Division.

Die Vancouver Canucks bleiben auch im vierten Spiel unter der Leitung des neuen Coaches Bruce Boudreau auf der Siegerstraße. Mit 2:1 gewannen die Kanadier ihr Heimspiel gegen Spitzenteam Carolina Hurricanes. Die beiden Tore der Canucks erzielten Brock Boeser und Elias Pettersson, während für die Gäste aus Raleigh nur Martin Necas traf. Mann des Spiels war jedoch Canucks-Goalie Thatcher Demko, der sich mit 28 Paraden auszeichnete. Boudreau ist damit der erste Trainer in der Franchise-Geschichte, der die ersten vier Spiele seiner Amtszeit siegreich gestaltete.

Andrei Burakovsky avancierte mit seinem ersten Hattrick seiner NHL-Laufbahn zum Matchwinner beim 3:2-Erfolg der Colorado Avalanche gegen die Florida Panthers. Der Schwede mit österreichischen Wurzeln brachte Colorado mit 2:0 in Front, bevor Altstar Joe Thornton und Brandon Montour im Schlussabschnitt auf 2:2 stellten. Doch auf den dritten Streich von Burakovsky hatten die Panthers dann keine Antwort mehr parat. Für die Mannen aus dem US-Bundesstaat Denver war es der vierte Sieg in Folge, Florida (18 Siege aus 27 Partien) bleibt jedoch trotz der Pleite bestes Team der Liga.

Die Anaheim Ducks sind nach ihrem 3:2-Sieg nach Penaltyschießen gegen die St. Louis Blues wieder Spitzenreiter der Pacific Division. Der 24-jährige Troy Terry (17 Tore, elf Vorlagen) bewies dabei einmal mehr in welch guter Verfassung er sich befindet. Zunächst glich er im Schlussabschnitt in der 54. Minute zum 2:2 aus und dann behielt er bei einem Penaltyschuss in der Overtime die Nerven und vollendete eiskalt zum 3:2.

Auch die Nashville Predators befinden sich in einer guten Verfassung und gewannen ihre Auswärtspartie gegen die New York Rangers mit 1:0. Da Preds-Torhüter Juuse Saros alle 32 Schüsse der Bluehshirts abwehrte, war der Treffer von Philip Tomasino das Siegtor zum fünften Erfolg für Nashville hintereinander.

Die Ergebnisse von Sonntag, 12.12.2021 in der Übersicht:

St. Louis Blues - Anaheim Ducks 2:3 n.V.

New York Rangers - Nashville Predators 0:1

Colorado Avalanche - Florida Panthers 3:2

Vegas Golden Knights - Minnesota Wild 6:4

Vancouver Canucks - Carolina Hurricanes 2:1