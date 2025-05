Lesedauer: ca. 1 Minute

In Spiel 7 der ersten Playoff-Runde setzten sich die Dallas Stars im heimischen American Airlines Center mit 4:2 (0:0, 0:1, 4:1) gegen die Colorado Avalanche durch und entschieden damit die Serie mit 4:3 für sich.

Der Schlüssel zum Sieg war eine beeindruckende Aufholjagd im dritten Drittel, angeführt von Mikko Rantanen, der einen Hattrick erzielte und zusätzlich noch eine Vorlage beisteuerte und somit an allen Treffern seines Teams beteiligt war. Rantanen wurde von Colorado nach zehn Spielzeiten während der laufenden Saison zu den Carolina Hurricanes getradet, bevor diese ihn zur Trading-Deadline nach Dallas schickten.

Die Stars lagen nach zwei Dritteln mit 0:2 im Hintertreffen, nachdem Josh Manson und Nathan MacKinnon für Colorado getroffen hatten. Im letzten Drittel drehte Dallas dann allerdings die Partie innerhalb von knapp zwölf Minuten. Rantanen verkürzte zunächst in der 48. Minute auf 1:2, bevor er knapp fünf Minuten später in Überzahl zum 2:2 ausglich. Erneut in Überzahl machte dann Wyatt Johnston die Aufholjagd für Texaner perfekt. Rantanen komplettierte seinen Hattrick mit dem Schlusspunkt zum 4:2 per

Mit diesem Sieg bleibt Stars-Cheftrainer Pete DeBoer in Spiel-7-Partien mit einer Bilanz von 9:0 ungeschlagen.

Die Dallas Stars treffen in der zweiten Runde auf den Sieger der Serie zwischen den Winnipeg Jets und den St. Louis Blues, der in einem ebenfalls entscheidenden Spiel 7 in der Nacht von Sonntag auf Montag ermittelt wird.



