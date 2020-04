Lesedauer: ca. 1 Minute

Vertragsverlängerung für den lettischen Nationaltorhüter, dem in 33 Spielen fünf Shutouts gelangen.

Die Columbus Blue Jackets verlängerten den Vertrag mit Torhüter Elvis Merzlikins in der vergangenen Woche um zwei Jahre. Das jährliche Gehalt soll vier Millionen US-Dollar betragen. In der aktuellen Saison kam der 26-jährige Lette in 33 Saisonspielen zum Einsatz und liegt mit einer Fangquote von 92,3 Prozent und 2,35 Gegentoren pro Spiel jeweils auf dem fünften Rang in der Ligawertung. Mit fünf Shutouts hat Merzlikins sogar die zweitmeisten Zu-Null-Spiele in der gesamten Liga. In der Rookie-Wertung der Torhüter rangiert er in den jeweiligen Kategorien auf dem ersten Platz. Merzlikins wurde 2012 im NHL Draft von den Blue Jackets an 76. Stelle ausgewählt und spielte von 2013-2019 für den HC Lugano in der Schweizer National League und machte dort mit starken Leistungen (Fangquote 92%, 2,63 Gegentore pro Spiel) auf sich aufmerksam, so dass in dieser Saison der Sprung in die NHL klappte. „Wir haben mehrere Jahre lang daran geglaubt, dass Elvis Merzlikins der beste Torhüter außerhalb der NHL war, während er in der Schweiz spielte, und dieses Jahr hat er gezeigt, dass er die Fähigkeit und den Antrieb hat, ein sehr guter Torhüter in dieser Liga zu sein", sagte Blue Jackets General Manager Jarmo Kekalainen gegenüber TSN.ca. Bereits am 17. April verlängerten die Blue Jackets den Vertrag mit dem finnischen Torhüter Joonas Korpisalo, der ebenfalls eine Laufzeit von zwei Jahren besitzt.