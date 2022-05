Lesedauer: ca. 1 Minute

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning gewinnt auch Spiel 4 und eliminiert Vorrunden-Primus Florida Panthers in Windeseile. Nico Sturm kommt erneut nicht zum Einsatz, darf aber über den Sieg der Colorado Avalanche jubeln.

Die Tampa Bay Lightning haben in beeindruckender Manier die Florida Panthers mit einem Sweep (4:0) aus den Playoffs geworfen. In Spiel 4 siegte der Stanley Cup-Champion der beiden vergangenen Spielzeiten mit 2:0 und durfte sich vor allem bei Torhüter Andrei Vasilevskiy bedanken, der mit 49 Paraden und einem Shutout zum Matchwinner avancierte. Dabei dominierten die Panthers deutlich die ersten beiden Drittel bei einem Torschussverhältnis von 34:15. Einzig die erhofften Tore sollten für Florida nicht fallen, da Vasilevskiy die Panthers-Angreifer zur Verzweiflung trieb. Es kam wie es kommen musste, wenn die Chancen nicht verwertet werden. Zu Beginn des dritten Abschnitts gelang Pat Maroon, der die vergangenen drei Jahre den Stanley Cup gewann, die 1:0-Führung für Tampa. Kurz vor Schluss durfte Florida nochmals im Powerplay ran und durfte sich so Hoffnung auf den Ausgleich machen. Doch das schwache Überzahlspiel in der Endrunde (nur ein Tor aus 31 Überzahspielen) sollte sich auch dieses Mal nicht als Erfolgsfaktor erweisen. Stattdessen entschied Ondrej Palat in der Schlussminute per Empty-Netter die Partie zum 2:0 und schickte die Panthers in den Sommerurlaub.

Die Colorado Avalanche gewann Spiel 4 des Conference-Halbfinales bei den St. Louis Blues mit 6:3 und hat nun eine 3:1-Serienführung. Mann des Spiels war Avs-Stürmer Nazem Kadri, dem ein Hattrick und zusätzlich eine Vorlage gelang. St. Louis erwischte den besseren Start in die Partie und ging durch David Perron (6.) früh in Führung. Doch die Lawine sollte im zweiten Durchgang mit vier Toren so richtig ins Rollen kommen. Erik Johnson, Kadri (2) und Devon Toews drehten den Rückstand in ein 4:1, bevor die Blues nach Treffern von Perrons zweitem Tor des Spiels und Pavel Buchnevich auf 3:4 noch vor der Pause verkürzten. Die Vorentscheidung führte dann Kadri mit seinem dritten Tor der Partie herbei, bevor Mikko Rantanen zwei Sekunden vor Ende das 6:3 per Empty-Netter besorgte. Damit hat Colorado bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Chance vor eigener Kulisse die Serie zu entscheiden und in das Conference-Finale einzuziehen. Der deutsche Nico Sturm kam wie in Spiel 3 nicht zum Einsatz für die Avalanche.