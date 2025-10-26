Alex Ovechkin kassiert eine 1:7-Pleite im Jubiläumsspiel

Mega-Comeback der Red Wings, Kantersieg der Ottawa Senators gegen Washington

26.10.2025, 08:06 Uhr Lesedauer: 4 Minuten

Die Edmonton Oilers verlieren trotz zweier Punkte von Draisaitil bei den Seattle Kraken, JJ Peterka trifft bei Mammoth-Sieg in Minnesota.

Anzeige

Detroit Red Wings - St. Louis Blues 6:4 (0:2, 3:2, 3:0)

Nach 23 Minuten hätten wohl nicht mehr viele an einen Heimsieg der Red Wings gegen die St. Louis Blues geglaubt: Die Gäste aus Missouri hatten gerade durch einen Doppelschlag von Pavel Buchnevich und Jake Neighbors ihre Führung in nur 133 Sekunden von 2:0 auf 4:0 aus ihrer Sicht erhöht. Doch dann erwachte das Biest und die Red Wings schlugen zurücken: Mit sechs unbeantworteten Toren drehten sie die Partie und fanden damit nach zuletzt zwei verlorenen Spielen wieder in die Erfolgsspur zurück. Alex DeBrincat glich die Partie zur Mitte des Schlussdrittels aus, ehe Simon Edvinsson die Hausherren 47 Sekunden später erstmals in Führung brachte. Er war es auch, der in der Schlussphase mit dem Empty Netter den Sieg der Red Wings besiegelte.

Moritz Seider gab in etwas mehr als 21 Minuten Eiszeit einen Torschuss ab, blockte zwei Schüsse und ging mit einem starken Wert von +3 aus der Partie.

Washington Capitals - Ottawa Senators - 1:7 (0:1, 0:3, 1:3)

Es sollte die große Ovechkin-Partie zu seinem 1500. NHL-Spiel werden - diese verdarben die Gäste aus Kanadas Hauptstadt allerdings ganz gehörig und verpassten den Caps einen echten "Blowout". 7:1 hieß es am Ende für die Senators, die einen überlegenen Sieg einfuhren: 34:13 Torschüsse, 61 Prozent der Anspiele gewonnen, zudem drei von vier Powerplays zu Toren genutzt und 23 geblockte Schüsse - hier spricht die Statistik eine eindeutige Sprache.

Dylan Cozens und Drake Batherson erzielten jeweils zwei Tore und gaben eine Vorlage. Tim Stützle hatte maßgeblichen Anteil am Sieg seiner Mannschaft: Er bereitete zwei der drei Treffer vor, die die Senators in einem Drei-Minuten-Blackout der Caps erzielten und damit zu Beginn des Mittelabschnitts von 1:0 auf 4:0 aus ihrer Sicht davonzogen.

Seattle Kraken - Edmonton Oilers 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Ausgerechnet Jordan Eberle wurde für die Kraken zum Matchwinner: Zu Beginn seiner Karriere spielte der Routinier sieben Spielzeiten für die Oilers, nun traf er doppelt gegen seinen Ex-Club, darunter das entscheidende Tor zur 3:1 Führung für seine Mannschaft nach 52 Minuten, die Darnell Nurse zwei Minuten später nur noch für die Gäste aus Alberta verkürzen konnte .

Leon Draisaitl war als Vorlagengeber an beiden Toren der Oilers beteiligt, Connor McDavid blieb ohne Punkte. Philipp Grubauer stand bei den Kraken nicht im Aufgebot.

Minnesota Wild - Utah Mammoth 2:6 (1:3, 1:0, 0:3)

Die Utah Mammoth gewannen beim Divisionsrivalen aus Minnesota klar mit 6:2 und sprangen damit an die Spitze der Central Division. Logan Cooley und Nick Schmaltz trafen doppelt für die Mammoth, JJ Peterka erzielte in der Partie sein drittes Saisontor. Von der Bank in die Zone der Wild stürmend nahm er den Puck nach einem missglückten Passversuch von Mikhail Sergachev auf und fackelte nicht lange. Es war der erste Teil eines Doppelschlages, mit dem die Mammoth im Schlussdrittel in nur 96 Sekunden von 3:2 auf 5:2 aus ihrer Sicht davonzogen - den zweiten besorgte Nick Schmaltz, ehe John Marino sechs Sekunden vor dem Ende noch ins leere Tor der Gastgeber traf.

Für die Vancouver Canucks feierte Lukas Reichel nach seinem Wechsel von den Chicago Blackhawks an Kanadas Pazifikküste sein Debüt, konnte aber in gut 16 Minuten Eiszeit noch keine Akzente setzen. Die Montreal Canadiens gewannen die Partie knapp mit 4:3. Die Boston Bruins mit Marco Sturm als Headcoach hinter der Bande beendeten mit einem knappen 3:2-Sieg ihre sechs Spiele währende Niederlagenserie und fügten Ex-Meister Colorado Avalanche die erste Pleite nach regulärer Spielzeit in dieser Saison zu.

Beim 4:3-Heimsieg von Tampa Bay Lightning gegen die Anhaheim Ducks erzielte Nikita Kucherov in seinem 809. Spiel seinen 1000. NHL-Punkt. Er ist der 101. Spieler der NHL-Geschichte, der diesen Meilenstein erreicht und nach Steven Stamkos (mittlerweile Nashville Predators) der zweite Spieler in der Franchise-Historie der Lightning. Unter den aktiven Spielern waren nur Connor McDavid (659 Partien) und Sidney Crosby (757) schneller an diesem Punkt.

Die weiteren Spiele der vergangenen Nacht im Überblick:

Philadelphia Flyers - New York Islanders 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0 - SO)

Toronto Maple Leafs - Buffalo Sabres 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0 - OT)

Florida Panthers - Vegas Golden Knights 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets 4:5 (2:1, 0:1, 2:2, 0:0, 0:1 - SO)

Nashville Predators - Los Angeles Kings 4:5 (1:1, 2:2, 1:1, 0:0, 0:1 - SO)

Dallas Stars - Carolina Hurricanes 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)