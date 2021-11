Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Edmonton Oilers gewinnen knapp im Penaltyschießen, Thomas Greiss wird nach vier Gegentoren vorzeitig ausgewechselt und Nico Sturm gelingt bei 7:2-Sieg eine Torvorlage.

Die Edmonton Oilers revanchierten sich nur 48 Stunden nach der 2:5-Pleite gegen Winnipeg und gewannen diesmal vor heimischer Kulisse mit 2:1 nach Penaltyschießen. Nachdem keinem Team in den ersten 40 Minuten ein Tor gelang, brachte Nikolaj Ehlers die Jets mit einem späten Treffer in der 54. Minute in Führung. Doch nur 28 Sekunden später glich Connor McDavid mit einem unglaublichen Sololauf, bei dem er die Gegner reihenweise wie Slalomstangen stehen ließ, zum 1:1 aus. Da sowohl in der regulären Spielzeit, als auch Overtime keiner Mannschaft die Entscheidung gelang, bescherte Connor McDavid den Oilers im Shootout den Extrapunkt. Leon Draisaitl blieb diesmal in 25:51 Minuten ohne Scorerpunkt und scheiterte im Shootout, liegt aber weiterhin mit 33 Punkten und 17 Toren unangefochten auf dem ersten Rang der jeweiligen Wertung. Der 23-jährige Oilers-Schlussmann Stuart Skinner avancierte mit 46 Paraden und keinem Gegentor im Penaltyschießen zum Matchwinner für die Kanadier. Durch den zwölften Saisonsieg übernimmt Edmonton wieder die Tabellenführung in der Pacific Division.

Nico Sturm gewann mit den Minnesota Wild 7:2 gegen die Dallas Stars und steuerte seinen dritten Assist in der laufenden Saison zum 1:0 durch Rem Pitlick bei. Sturm stand 12:50 Minuten auf dem Eis und verbuchte seinen sechsen Scorerpunkt (drei Tore, drei Vorlagen). Star des Spiels war Kirill Kaprizov mit vier Punkten (ein Tor, drei Assists). Minnesota liegt nach dem elften Saisonerfolg aus 16 Spielen auf dem ersten Rang in der Central Division.

Detroit kassierte beim 2:5 gegen die Vegas Golden Knights die dritte Niederlage hintereinander. Der deutsche Goalie Thomas Greiss wurde nach 22 Paraden und vier Gegentoren beim Stand von 1:4 nach dem zweiten Drittel ausgewechselt. Der Torwartwechsel brachte aber keine Spielwende und Vegas siegte am Ende mit 5:2. Verteidiger Moritz Seider (18:59 Minuten Eiszeit) stand bei drei Gegentoren auf dem Eis und musste das Spiel nach einem Schuss auf das Knie im letzten Drittel vorzeitig verlassen. Bester Spieler war Knights-Abwehrspieler Zach Whitecloud, der bei seinem Comeback nach Verletzungspause zwei Tore erzielte und erstmals in seiner Karriere doppelt punktete.

Die Ergebnisse von Donnerstag, 18.11.2021 in der Übersicht:

Buffalo Sabres - Calgary Flames 0:5

Toronto Maple Leafs - New York Rangers 2:1

Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins 0:6

Florida Panthers - New Jersey Devils 4:1

Philadelphia Flyers - Tampa Bay Lightning 3:4 n.P.

St. Louis Blues - San Jose Sharks 4:1

Minnesota Wild - Dallas Stars 7:2

Edmonton Oilers - Winnipeg Jets 2:1 n.P.

Arizona Coyotes - Columbus Blue Jackets 4:5 n.P.

Vegas Golden Knights - Detroit Red Wings 5:2

Anaheim Ducks - Carolina Hurricanes 1:2