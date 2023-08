Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Toronto Maple Leafs haben den im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag vorzeitig mit Top-Stürmer Auston Matthews bis 2028 verlängert und machen ihn damit zum bestbezahlten NHL-Spieler..

Am Mittwoch haben die Toronto Maple Leafs mit Auston Matthews einen neuen Vierjahresvertrag unterzeichnet. Das neue Arbeitspapier beginnt in der Saison 2024-25 und beschert dem 25-jährigen US-Amerikaner insgesamt 53 Millionen US-Dollar, was ihn mit jährlich 13,25 Millionen US-Dollar zum bestbezahlten Spieler in der NHL macht. Matthews twitterte danach: „Ich fühle mich glücklich, diese Reise als Maple Leaf vor den besten Eishockey-Fans fortzusetzen! Ich werde alles tun, was ich kann, um uns auf den Gipfel des Berges zu bringen. GLG (Go Leafs Go, Anm. d. Red.)!“

Aktuell läuft der alte Fünfjahresvertrag noch bis zum Ende der neuen Saison 2023-24, der mit jährlich 11,64 Millionen US-Dollar dotiert ist. Danach überholt er dann die vor ihm in der Geldrangliste platzierten Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche, jährlich 12,6 Mio. USD), Connor McDavid (Edmonton Oilers, 12,5 Mio. USD) und Artemi Panarin (New York Rangers, 11,642 Mio. USD). Der deutsche Superstar Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) verdient zum Vergleich 8,5 Millionen US-Dollar pro Jahr. Allerdings dürfte der 27-jährige Kölner, dessen Achtjahresvertrag nach der Saison 2024-25 ausläuft, bei seinem nächsten Vertrag ebenfalls zu den Top-Verdienern der Liga aufsteigen.

Der in Scottsdale, Arizona geborene Matthews markierte in der abgelaufenen Spielzeit 85 Punkte (40 Tore, 45 Vorlagen) in 74 Hauptrunden-Partien und sammelte In elf Playoff-Spielen nochmal elf Scorerpunkte (fünf Tore, sechs Vorlagen). In seiner bisherigen NHL-Karriere stand Matthews in 481 Spielen auf dem Eis und markierte 542 Scorerpunkte (299 Tore, 243 Vorlagen). In 50 Playoff-Partien kommen nochmals 44 Punkte (22 Tore, 22 Assists) hinzu.

Als erfolgreichster Torjäger hat Matthews die Maurice „Rocket“ Richard Trophy in den beiden aufeinanderfolgenden Jahren 2021 (41 Tore) und 2022 (60 Tore) verliehen bekommen. Zudem wurde er in der Saison 2021-22 als wertvollster Spieler (MVP) mit der Hart Memorial Trophy und dem Ted Lindsay Award, welcher von den Spielern selbst gewählt wird, als herausragendster Spieler ausgezeichnet. Im Jahre 2016 verdiente er sich als Rookie der Saison die Calder Trophy und kann bereits auf vier All-Star Game-Teilnahmen (2017, 2018, 2019, 2022) zurückblicken.